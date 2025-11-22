Eibar LaLiga Hypermotion El colista Zaragoza asalta Ipurua con un jugador menos (1-2) Agencias | EITB Publicado: 22/11/2025 22:04 (UTC+1) Última actualización: 22/11/2025 22:13 (UTC+1) Los armeros se han adelantado en el marcador gracias un gol de Nolaskoain, pero el equipo maño ha remontado a pesar de jugar con uno menos desde el minuto 27. Imagen del partido Eibar-Zaragoza. Foto: SD Eibar Whatsapp

El Eibar ha encajado su primera derrota en Ipurua al caer por 1-2 ante un Zaragoza que ha jugado con uno menos desde el minuto 27 tras la expulsión por doble amonestación de Saidu.

Con esta derrota, el conjunto armero se sitúa en una situación complicada, bordeando los puestos de descenso, mientras que los maños, al que muchos daban por desahuciado hace dos semanas, se aferra a Segunda tras lograr dos victorias consecutivas, que le vuelven a meter en la pelea por la permanencia.

El encuentro, que estaba en una línea algo mortecina, pareció acelerarse de repente. En el minuto 20 una mano de Valery dentro del área fue sancionada con penalti. El mismo lo lanzó Jon Bautista con la pierna derecha por la parte baja y el guardameta maño adivinó su trayectoria y lo detuvo.

Pero la alegría del Zaragoza duró poco, ya que apenas dos minutos después, tras una asistencia de Toni Villa con un centro al área, el balón llegó a Peru Nolaskoain quien desde el centro remató de cabeza de manera inapelable, marcando por bajo junto al poste izquierdo.

El partido estaba enloquecido. En el minuto 27 Saidu vio su segunda amarilla y fue expulsado dejando con un jugador menos al Zaragoza.

Pero la compensación llegó en el minuto 28, cuando una mano de Cubero dentro del área fue sancionada nuevamente con otro penalti, en esta ocasión en favor del Zaragoza. Mario Soberón no perdonó y puso las tablas con un disparo fuerte a media altura que se coló por el centro de la portería.

El Eibar lo intentaba, pero el Zaragoza se defendía con orden y criterio. Tras haber perdonado llegó el mazazo para los locales con el gol de Bakis, recién entrado al campo, que adelantó en el minuto 81 a los maños. El disparo dentro del área a escasos metros de la portería tras llegarle el balón de un rechace resultó inapelable.

El conjunto armero apretó hasta el final, pero no pudo evitar su primera derrota en Ipurua.