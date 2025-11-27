Eibar Junta de Accionistas El Eibar aprueba las cuentas de la presente temporada con el 88,2% de votos Agencias | EITB Media Publicado: 27/11/2025 22:58 (UTC+1) Última actualización: 27/11/2025 23:18 (UTC+1) El acto ha contado con la asistencia de 899 accionistas, que han participado de forma presencial o telemática. Los mismos han representado a 16 463 acciones, lo que supone un 35,6 % del total. La presidenta del Eibar Amaia Gorostiza durante su intervención. Imagen: Eibar SD Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Eibarrek denboraldiko kontuak onartu ditu botoen % 88,2rekin

La Junta de Accionistas de la Sociedad Deportiva Eibar ha aprobado este jueves las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2024-2025 con un total del 88,2 % de votos a favor.

El acto ha contado con la asistencia de 899 accionistas en la sala de prensa de Ipurua, que han acudido de forma presencial o telemática a la Junta General de hoy. Los mismos han representado a 16 463 acciones, lo que supone un 35,6 % del total.

El consejero Joseba Unamuno ha destacado que el resultado del ejercicio ha sido de 1,914 millones de euros de pérdida, frente a los 2,385 millones previstos en el presupuesto, lo que supone una mejora de 471 000 euros sobre lo previsto inicialmente.

A su juicio estos datos reflejan un "importante esfuerzo" de gestión orientado a seguir reduciendo el gasto estructural ajustando los gastos a los "ingresos reales" y sin comprometer la "competitividad deportiva".

Unamuno ha señalado que la disciplina económica del club sigue siendo una seña de identidad del Eibar y garantiza que proyectos estratégicos como la Ciudad Deportiva de Areitio se financien sin poner en riesgo la "solvencia" de la entidad.

Junta de Accionistas de la Sociedad Deportiva Eibar. Imagen: Eibar SD

En su intervención la presidenta del Eibar Amaia Gorostiza se ha felicitado del hecho de que la Ciudad Deportiva de Areitio sea ya "una realidad" desde esta temporada.

Gorostiza también ha puesto en valor el hecho de que a día de hoy el Eibar cuente con 6017 abonados. Es una cifra que le permite afirmar que "uno de cada siete habitantes de Eibar", es socio del club.

La implicación social "intrínseca" en Eibar constituye una "ventaja diferencial" que fortalece nuestro proyecto deportivo y una identidad como club a juicio de la máxima responsable del club guipuzcoano.

En la Junta de Accionistas el consejero Javier Gurrutxaga ha hecho un balance de la pasada campaña. "La temporada pasada- ha explicado- nos dejó motivos para aprender y para ilusionarnos. El equipo masculino de Segunda finalizó en 9ª posición con 58 puntos. El equipo femenino de Primera realizó una campaña histórica finalizando en 8ª posición".