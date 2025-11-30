Eibar
LaLiga Hypermotion
El Eibar sufre una goleada en Santander (4-0)
I. G. | EITB
Los armeros no han sido capaces de igualar el nivel del Racing en ningún momento, por lo que siguen en puestos de descenso.
-
Villalibre ha marcado el segundo gol. Foto: SD Eibar
El Eibar ha perdido por 4-0 ante el Racing de Santander este domingo en el partido de la 16ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en Santander.
Media hora es lo que han aguantado los armeros, antes de sufrir la oleada de goles de un equipo local que ha sido claro dominador.
El marcador lo ha abierto Iñigo Vicente con un disparo lejano (1-0).
El segundo gol lo ha marcado Villalibre, con un espectacular cabezazo al segundo palo tras rematar un córner (2-0).
En la segunda parte, el tercer gol ha llegado de la misma manera que el anterior. Castro ha rematado el córner al segundo palo para ampliar aun más la ventaja (3-0).
Ya con el partido decidido, Sangalli ha marcado el definitivo 4-0 sacando rápidamente una falta y pillando desprevenida a la defensa armera.
Así, el Eibar sigue en puestos de descenso.