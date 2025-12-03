Eibar Copa del Rey El Eibar completa un serio y efectivo partido en Pontevedra para sellar su clasificación en la Copa (0-3) EITB Media Publicado: 03/12/2025 22:54 (UTC+1) Última actualización: 04/12/2025 00:13 (UTC+1) Javi Martón, Corpas y Magunazelaia han hecho los goles del equipo de Beñat San José, que se ha sabido adaptar a las condiciones de terreno de juego gallego. 5:11 Whatsapp

Euskaraz irakurri: Eibarrek partida serio eta eraginkorra egin du Pontevedran, Kopan sailkapena lortzeko (0-3)

El Eibar ha realizado un partido serio en Pontevedra y ha logrado la clasificación para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El conjunto armero se ha adaptado al pesado terreno de juego gallego y ha igualado la intensidad del equipo local.

En una equilibrada primera parte, Javi Martón ha deshecho el empate en el minuto 30 tras un robo en campo contrario.

Tras el descanso, Luis López se ha tenido que emplear a fondo en un disparo del equipo pontevedrés. El guardameta del Eibar lo ha enviado a córner. En el minuto 53, el cancerbero armero ha intervenido de nuevo en otro disparo efectuado desde fuera del área.

Después de estos dos pequeños sustos, el Eibar ha golpeado de nuevo. El equipo de Beñat San José ha efectuado otro robo en campo contrario, lanzando un contraataque letal culminado por Corpas (m.65), que había saltado al campo pocos minutos antes.

Tras el segundo gol armero, el Eibar ha tenido otros tres remates prácticamente consecutivos en área del Pontevedra, pero no han encontrado puerta. Después el equipo gallego ha intentado reaccionar para acercarse en el marcador, pero no ha estado acertado en los últimos metros.

El que sí ha acertado ha sido Magunazelaia, que ha hecho el tercero con un certero disparo desde fuera del área (m.78), finiquitando el choque.