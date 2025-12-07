Eibar LaLiga Hypermotion El Eibar se mete en problemas con su tercera derrota consecutiva (1-2) I. G. A. | EITB Publicado: 07/12/2025 20:44 (UTC+1) Última actualización: 07/12/2025 21:00 (UTC+1) Durante toda la segunda mitad el Eibar ha intentado tomar el mando del partido para darle la vuelta al marcador, pero no ha sido posible y se complica su situación en la competición con la tercera derrota consecutiva. Arnaitz Arbilla. Foto: SD Eibar Whatsapp

Euskaraz irakurri: Hirugarren porrota jarraian jaso du Eibarrek (1-2)

El Eibar ha perdido por 1-2 contra la Cultural Leonesa este domingo en el partido de la 16ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en Ipurua.

Los armeros han comenzado dominando el partido, con una presión muy alta sobre el área rival. Eso ha provocado que Bautista tuviera hasta tres ocasiones seguidas de marcar algún gol, pero no ha sido posible ni de cabeza, ni con la zurda, ni con la derecha.

El que sí ha encontrado el gol ha sido Arbilla, tras un buen centro al segundo palo cazado por Magunazelaia, que le ha asistido el balón a su compañero para que marcara a placer (1-0).

En los minutos finales de la primera mitad, Magunazelaia ha derribado a Justo en el área. Al principio el árbitro ha señalado fuera de juego, pero, tras la revisión del VAR, ha señalado penalti. El propio Justo ha igualado el partido desde los once metros (1-1).

Al de poco de empezar la segunda parte, la Cultural Leonesa se ha puesto por delante con un buen tiro cruzado de Ojeda al segundo palo (1-2).

Durante toda la segunda mitad el Eibar ha intentado tomar el mando del partido para darle la vuelta al marcador, pero no ha sido posible y se complica su situación en la competición con la tercera derrota consecutiva.