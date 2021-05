13/05/2021 22:54 Eibar 1-1 El Eibar empata con el Betis y no consigue acercarse a la permanencia Agencias | EITB Media El equipo armero ha empatado a uno (1-1) con conjunto sevillano el partido correspondiente a la 36ª jornada de LaLiga. Guardado ha marcado el primer gol y Enrich ha anotado el tanto del empate. Escuchar la página Escuchar la página

El Eibar y el Betis firmaron un empate en Ipurua (1-1) este jueves, que, de momento resulta insuficiente para que el equipo guipuzcoano abandone la cola de la tabla. Los armeros están a tres puntos de la permanencia que marca el Huesca, pero tienen perdido el average particular con los oscenses.

El Eibar salió decidido a marcar pronto, pero fue el Betis el equipo que en la primera jugada consiguió adelantarse, por medio de un tiro lejano de Guardado muy bien colocado que rebotó en Atienza y que despistó a Dmitrovic (0-1), cuya estirada no sirvió para atajar el esférico. Ése fue el primer contratiempo para el Eibar, que no esperaba ese mazazo y que intentó irse pronto arriba, pero en los primeros minutos el Betis defendía bien la ventaja, sabedor de la importancia de los puntos para asegurar su presencia europea.

Tello volvió a avisar en el minuto 10 por parte del Betis con otro tiro lejano, que aumentó la preocupación armera. Y siete minutos después, de nuevo Tello, tras una buena jugada individual, volvió a tenerla con un disparo a bocajarro que detuvo bien, con la pierna, Dmitrovic. El Betis no se andaba con contemplaciones y el Eibar no acertaba a contrarrestar sus ofensivas. No fue hasta el minuto 22 cuando Bryan Gil, tras un buen recorte, lanzó el primer tiro a puerta eibarrés, que Claudio Bravo detuvo sin apuros, en lo que fue la primera ocasión de peligro del equipo local. Poco más hizo el Eibar que aumentó la presión sobre la portería de Bravo, pero con escasas ideas. El Betis se defendía con orden y renunciaba a tener el balón, sabedor de que el marcador le beneficiaba.

Borja Iglesias, que no había aparecido mucho, en el minuto 34 tuvo una buena ocasión en un balón cruzado, que se fue afuera por poco. El Betis cada vez que generaba una jugada, llevaba muchísimo peligro, todo lo contrario de un Eibar, que dominaba, pero de manera totalmente inofensiva. Una jugada embarullada acabó con un tiro de Rober Correa, bien colocado, aunque con poca fuerza, pero que al menos mostró intenciones.La jugada espoleó al Eibar que poco después enganchó una combinación entre Bryan y Kike García, que el conquense cabeceó muy alto. Borja Iglesias en el minuto 42 cabeceó un balón tras un saque de esquina, que salió ligeramente desviado, en el segundo aviso del delantero verdiblanco. Al filo del descanso Fekir dribló a un defensa y sacó un tiro que Dmitrovic desvió con la pierna en otra buena ocasión visitante. Dominio claro en ocasiones del equipo sevillano en la primera mitad.

En la segunda mitad, Mendilibar introdujo un cambio al dar paso a Recio en lugar del amonestado Diop. Precisamente fue este jugador el que tuvo la primera oportunidad tras el saque de una falta, pero su tiro golpeó en un defensa cuando iba a portería. Poco más tarde Fekir pidió penalti por un derribo dentro del área, que el árbitro no apreció. La tónica del partido seguía de manera parecida.

Bryan Gil comenzó a carburar por su banda izquierda y dio más mordiente al juego armero. El Eibar intentaba jugar con más criterio, pero le faltaba finalizar las jugadas. El Betis por su parte comenzaba a especular con un marcador inmejorable para sus intereses. Correa sacó en el minuto 62 un balón a Guardado cuando el mexicano se disponía a tirar en una buenísima situación. Un minuto más tarde, Expósito sacó de esquina y Enrich cabeceó de espaldas, para que Bravo le sacara el balón de debajo de los palos con la mano en la ocasión más clara del partido para el Eibar. Los armeros insistían en busca del empate y el Betis ya no disimulaba sus intenciones de dejar pasar el tiempo. Pellegrini sacó a campo a Rodri y Loren y este último en su primera intervención a punto estuvo de sorprender a Dmitrovic, en la ocasión más clara del Betis en la segunda mitad, pero su fuerte disparo lo detuvo Dmitrovic en dos tiempos.

Poco más tarde un disparo lejano y bombeado de Kike García lo paró sin problemas Bravo, en otra ocasión armera. Expósito la volvió a tener en el minuto 81 en un buen tiro que se fue arriba por pocos centímetros. Tanto va el cántaro a la fuente, que en el minuto 83 Enrich cabeceó bien un precioso centro de Correa, tras aprovechar que Bravo se quedó a media salida, marcando así el empate a uno (1-1). La mala noticia es que pocos minutos después el menorquín se lesionó y tuvo que abandonar el terreno de juego para ser sustituido por Pedro León. Los locales lo intentaron hasta el final, pero al menos rescataron un punto, que puede valer oro.

Ficha técnica:

1 - Eibar: Dmitrovic, Correa, Oliveira, Arbilla, Cote (Muto, m. 78), Bryan Gil (Kevin Rodrigues, m. 71), Diop (Recio, m. 46), Atienza, Expósito, Kike García y Enrich (Pedro León, m. 91)

1 - Betis: Claudio Bravo, Emerson, Bartra, Víctor Ruiz, Alex Moreno, Guido Rodríguez, Guardado, Laínez (Ruibal, m. 64), Fekir (Canales, m. 78), Tello ( Loren, m. 72) y Borja Iglesias (Rodri, m. 72).

Árbitro: El colegiado del Comité Castellano Manchego, Isidro Diaz de Mera. Amonestaciones: Mostró tarjeta amarilla en el minuto 33 a Pape Diop y en el 37 a Paulo Oliveira. En el 52 amonestó a Rober Correa y en el 64, cartulina amarilla para Emerson.

Goles: 0-1, m. 4. Guardado. 1-1, m. 83. Enrich.