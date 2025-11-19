Mundial de Fútbol
42 equipos
Estas son las selecciones que ya están clasificadas para el Campeonato del Mundo de fútbol de 2026
En total, 42 selecciones han logrado ya su billete para el Mundial. Todavía hay seis plazas sin adjudicar.
Panama; IMAGEN: EFE
Euskaraz irakurri: Hauek dira jada 2026ko Munduko futbol Txapelketarako sailkatu diren selekzioak
El Campeonato del Mundo de fútbol de 2026, que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio de 2026, tiene ya 42 selecciones clasificadas. Participarán un total de 48 equipos; así pues, todavía quedan seis plazas sin adjudicar.
Estas son las selecciones que, por el momento, a 19 de noviembre de 2025, han obtenido su clasificación para el Mundial de 2026:
Alemania
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Brasil
Cabo Verde
Canadá
Catar
Colombia
Corea del Sur
Costa de Marfil
Croacia
Curazao
Ecuador
Egipto
Escocia
España
Estados Unidos
Francia
Ghana
Haití
Inglaterra
Irán
Japón
Jordania
Marruecos
México
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Panamá
Paraguay
Portugal
Senegal
Sudáfrica
Suiza
Túnez
Uruguay
Uzbekistán