Mundial de Fútbol 42 equipos Estas son las selecciones que ya están clasificadas para el Campeonato del Mundo de fútbol de 2026 EITB Publicado: 19/11/2025 17:22 (UTC+1) Última actualización: 19/11/2025 19:07 (UTC+1) En total, 42 selecciones han logrado ya su billete para el Mundial. Todavía hay seis plazas sin adjudicar.

El Campeonato del Mundo de fútbol de 2026, que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio de 2026, tiene ya 42 selecciones clasificadas. Participarán un total de 48 equipos; así pues, todavía quedan seis plazas sin adjudicar.

Estas son las selecciones que, por el momento, a 19 de noviembre de 2025, han obtenido su clasificación para el Mundial de 2026:

Alemania

Arabia Saudita

Argelia

Argentina

Australia

Austria

Bélgica

Brasil

Cabo Verde

Canadá

Catar

Colombia

Corea del Sur

Costa de Marfil

Croacia

Curazao

Ecuador

Egipto

Escocia

España

Estados Unidos

Francia

Ghana

Haití

Inglaterra

Irán

Japón

Jordania

Marruecos

México

Noruega

Nueva Zelanda

Países Bajos

Panamá

Paraguay

Portugal

Senegal

Sudáfrica

Suiza

Túnez

Uruguay

Uzbekistán