Mundial de Fútbol
Se jugarán en marzo
Estas son las eliminatorias de la repesca para el Mundial de 2026
EITB
Las eliminatorias de la repesca para disputar el mundial de México, Canadá y Estados Unidos en 2026 se jugarán entre el 26 y el 31 de marzo en caso de los Europeos y entre el 23 y el 31 del mismo mes en el resto de continentes
-
Zurich Munduko Txapelketaren zozketa; IMAGEN: EFE
Euskaraz irakurri: Hauek dira 2026ko Munduko Txapelketako bigarren aukerako kanporaketak
Este jueves ha quedado definido el camino que deberán recorrer, en la repesca, las selecciones que todavía tienen opciones de jugar en el Campeonato del Mundo de fútbol de 2026, que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá. En total, hay dieciséis selecciones europeas que optan a cuatro billetes, y otras seis del resto de continentes, con dos plazas en juego.
Estas son las eliminatorias que ha deparado el sorteo:
EUROPA
Semifinales, a partido único, en el campo del equipo citado en primer lugar, el 26 de marzo de 2026:
Italia-Irlanda del Norte
Polonia-Albania
Turquía-Rumanía
Ucrania-Suecia
Eslovaquia-Kosovo
República Checa-Irlanda
Dinamarca-Macedonia del Norte
Gales-Bosnia
En las finales, el 31 de marzo de 2026, jugarán así (en el campo del equipo con mejor ranking FIFA):
Italia o Irlanda del Norte-Gales o Bosnia
Polonia o Albania-Ucrania o Suecia
República Checa o Irlanda-Dinamarca o Macedonia del Norte
Turquía o Rumanía-Eslovaquia o Kosovo
RESTO DE CONTINENTES
Las semifinales y la final se jugarán entre el 23 y el 31 de marzo.
En semifinales:
Bolivia-Surinam
Jamaica-Nueva Caledonia
En las finales:
Irak-Bolivia o Surinam
República Democrática del Congo-Jamaica o Nueva Caledonia