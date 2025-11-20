Mundial de Fútbol Se jugarán en marzo Estas son las eliminatorias de la repesca para el Mundial de 2026 EITB Publicado: 20/11/2025 17:21 (UTC+1) Última actualización: 20/11/2025 17:32 (UTC+1) Las eliminatorias de la repesca para disputar el mundial de México, Canadá y Estados Unidos en 2026 se jugarán entre el 26 y el 31 de marzo en caso de los Europeos y entre el 23 y el 31 del mismo mes en el resto de continentes Zurich Munduko Txapelketaren zozketa; IMAGEN: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Hauek dira 2026ko Munduko Txapelketako bigarren aukerako kanporaketak

Este jueves ha quedado definido el camino que deberán recorrer, en la repesca, las selecciones que todavía tienen opciones de jugar en el Campeonato del Mundo de fútbol de 2026, que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá. En total, hay dieciséis selecciones europeas que optan a cuatro billetes, y otras seis del resto de continentes, con dos plazas en juego.

Estas son las eliminatorias que ha deparado el sorteo:

EUROPA

Semifinales, a partido único, en el campo del equipo citado en primer lugar, el 26 de marzo de 2026:

Italia-Irlanda del Norte

Polonia-Albania

Turquía-Rumanía

Ucrania-Suecia

Eslovaquia-Kosovo

República Checa-Irlanda

Dinamarca-Macedonia del Norte

Gales-Bosnia

En las finales, el 31 de marzo de 2026, jugarán así (en el campo del equipo con mejor ranking FIFA):

Italia o Irlanda del Norte-Gales o Bosnia

Polonia o Albania-Ucrania o Suecia

República Checa o Irlanda-Dinamarca o Macedonia del Norte

Turquía o Rumanía-Eslovaquia o Kosovo

RESTO DE CONTINENTES

Las semifinales y la final se jugarán entre el 23 y el 31 de marzo.

En semifinales:

Bolivia-Surinam

Jamaica-Nueva Caledonia

En las finales:

Irak-Bolivia o Surinam

República Democrática del Congo-Jamaica o Nueva Caledonia