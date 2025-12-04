Mundial de Fútbol Sorteo 48 selecciones, 4 bombos y Trump, el espectáculo del sorteo del mundial 2026 EITB Publicado: 04/12/2025 18:45 (UTC+1) Última actualización: 04/12/2025 20:16 (UTC+1) 48 selecciones divididas en cuatro bombos conocerán mañana, viernes 5 de diciembre, sus rivales para la fase de grupos del próximo mundial, este sorteo contará con Donald Trump, como invitado especial. Los bombos del mundial 2026; IMAGEN: EUROPA PRESS Whatsapp

El sorteo del mundial de México, Canadá y Estados Unidos se celebrará mañana, a las 12:00 hora local (18:00 horas en Euskal Herria). 48 selecciones se dividirán en 4 bombos de los cuales saldrán los 12 grupos del mundial. Aunque todavía queden 6 plazas por confirmarse, estas se definirán mediante la repesca que se disputará en el parón de marzo.

Los bombos han sido ordenados según los puestos del Ranking FIFA, a excepción de algunos casos, las tres anfitrionas el torneo pertenecen al bombo 1 independientemente de su posición en el Ranking FIFA, así como los países que lleguen mediante la repesca, que pertenecerán al bombo 4.

Las tres anfitrionas (México, Canadá y Estados Unidos) serán cabeza de serie de los grupos A, B y D respectivamente, para asegurar que jueguen sus partidos en territorio propio, además México jugará el partido inaugural en Ciudad de México.

Por otro lado, España y Argentina se situarán en lados opuestos del cuadro, para que el único enfrentamiento entre estas dos sea en la final, si es que las dos avanzan hasta la misma, esto debido a que son las selecciones que lideran el Ranking FIFA. Se seguirá el mismo procedimiento con Francia e Inglaterra, tercera y cuarta clasificadas respectivamente.

El sorteo contará con la presencia de grandes estrellas del deporte como Tom Brady, Shaquille O´Neal o Wayne Gretzky. También harán acto de presencia los tres mandatarios de los países anfitriones Claudia Sheinbaum, Mark Carney y Donald Trump. Infantino aprovechará el evento para entregar el Premio FIFA de la paz.