Mundial de Fútbol
Mundial 2026
España se medirá con Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde en el Grupo H del Mundial 2026
I. G. | EITB
El Grupo H disputará sus partidos en las sedes de Miami, Atlanta y Houston (Estados Unidos) y Guadalajara (México).
Grupos del Mundial 2026. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Espainiak Uruguai, Saudi Arabia eta Cabo Verde izango ditu aurkari 2026ko Munduko Txapelketako H multzoan
España jugará contra Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde, en el Grupo H del Mundial 2026, tras el sorteo celebrado este viernes en el Centro Kennedy de Washington.
El Grupo H disputará sus partidos en las sedes de Miami, Atlanta y Houston (Estados Unidos) y Guadalajara (México). El sábado la FIFA anunciará el calendario definitivo y el orden de los partidos, horarios y estadios.
Estos son los grupos que ha dejado el sorteo:
Grupo A: México, República de Corea, Sudáfrica y repesca.
Grupo B: Canadá, Suiza, Catar y repesca.
Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.
Grupo D: EE. UU., Australia, Paraguay y repesca.
Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.
Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y repesca.
Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.
Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.
Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y repesca.
Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania.
Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y repesca.
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.