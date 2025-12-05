Mundial de Fútbol Mundial 2026 España se medirá con Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde en el Grupo H del Mundial 2026 I. G. | EITB Publicado: 05/12/2025 20:53 (UTC+1) Última actualización: 05/12/2025 20:54 (UTC+1) El Grupo H disputará sus partidos en las sedes de Miami, Atlanta y Houston (Estados Unidos) y Guadalajara (México). Grupos del Mundial 2026. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Espainiak Uruguai, Saudi Arabia eta Cabo Verde izango ditu aurkari 2026ko Munduko Txapelketako H multzoan

España jugará contra Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde, en el Grupo H del Mundial 2026, tras el sorteo celebrado este viernes en el Centro Kennedy de Washington.

El Grupo H disputará sus partidos en las sedes de Miami, Atlanta y Houston (Estados Unidos) y Guadalajara (México). El sábado la FIFA anunciará el calendario definitivo y el orden de los partidos, horarios y estadios.

Estos son los grupos que ha dejado el sorteo:

Grupo A: México, República de Corea, Sudáfrica y repesca.

Grupo B: Canadá, Suiza, Catar y repesca.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

Grupo D: EE. UU., Australia, Paraguay y repesca.

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y repesca.

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y repesca.

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y repesca.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.