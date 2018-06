Rusia golea a Arabia Saudí en el partido inaugural (5-0)

La selección de Rusia se impuso (5-0) este jueves a Arabia Saudí en el partido inaugural de su Mundial, disputado en el Estadio Olímpico Luzhnikí de Moscú, una puesta de largo sin fallo que permite al anfitrión mantener intactas sus opciones de avanzar a los cruces desde el Grupo A, con especial mención a un Cheryshev autor de un bonito doblete.

Tras cuatro años de espera, el primero de los 64 partidos del Mundial dejó a los rusos con los tres puntos, ante un rival con ambición en los primeros minutos, pero sin ningún orden defensivo ni en la salida del balón. En el medio del campo murieron los intentos de los de Juan Antonio Pizzi, sin reacción tras el descanso y con el castigo de dos goles en el descuento.

Con Egipto y Uruguay como duros rivales por estar en octavos, Rusia hizo los deberes ante los asiáticos. Smolov y Dzagoev (este último hasta que se lesiono) disfrutaron de la cantidad de espacios que dejaron los saudíes, flojos también en la marca como celebró Gazinsky a los 10 minutos para hacer el 1-0 en un balón colgado al área.

El ambiente festivo se enfrió en con la lesión de Dzagoev, pieza clave en los de Stanislav Cherchesov, pero para el estreno no le llegaron a echar de menos. Cheryshev cubrió su lugar con nota, aprovechando el agujero rival en la banda derecha. Antes del descanso, el jugador del Villarreal se gustó para hacer el 2-0.

Tras el paso por los vestuarios, Rusia pudo elegir el momento, sin sufrir ante una selección muy lejos de las buenas sensaciones que dejó en su último amistoso ante Alemania. Dzyuba, recién entrado al campo, hizo el 3-0 también sin oposición en el remate de cabeza, y ya en el descuento Cheryshev puso la guinda con un bonito gol desde fuera del área y Golovin rubricó la manita que abre el Mundial.

