Túnez remonta en el segundo tiempo y frustra el triunfo de Panamá (1-2)

Túnez, con los goles marcados por Ben Youssef y Wahbi Kharzi, remontó la ventaja inicial de Panamá, para cerrar la participación en Rusia 2018 con una victoria de la que privó al conjunto canalero.

Un autogol de Yassine Meriah a la media hora puso en ventaja al conjunto centroamericano, pero tras el descanso, Ben Youssef empató en el minuto 55 y Wahbi Kharzi diez después.

Túnez se reencontró con la victoria en un Mundial cuarenta años después. Panamá cierra su estreno mundialista con tres derrotas.

En el otro partido del grupo Bélgica ha vencido a Inglaterra por 0-1 y pasa como primera de grupo.

Ficha técnica:

Panamá 1: Jaime Penedo, Luis Ovalle, Román Torres (Luis Tejada, min. 55), Fidel Escobar, Adolfo Machado, Gabriel Gómez, Aníbal Godoy, Ricardo Ávila (Abdel Arroyo, min. 79), Jose Luis Rodríguez, Edgar Bárcenas y Gabriel Torres (Harold Cummings, min. 45)

Túnez 2: Aymen Mathlouthi; Hamdi Nagguez, Rami Bedoui, Yashine Meriah, Oussama Haddadi, Ellyres Skhiri, Ferjani Sassi (Anice Badri, min. 46); Glaylen Chaaleli, Fakhreddine Ben Youssef, Naim Suti (Ahmed Khalil, min. 75); y Wahbi Khazri (Bassem Srarfi, min. 87).

Goles: 1-0, min. 33: Yassine Meriah, en propia puerta. 1-1, min. 50: Ben Youssef. 1-2, min. 65: Wahbi Kharzi.

Árbitro: Nawaf Shukralla (BHR). Mostró tarjeta amarilla a Ferjani Sassi (min. 41), Anice Badri (min. 71) y Glaylen Chaaleli (min. 92), de Túnez y a Ricardo Ávila (m.77) y a Luis Tejada (min. 94), de Panamá.

