Mundial

Rusia 2018

Brasil apea a México con Neymar como protagonista (2-0)

AGENCIAS | REDACCIÓN

02/07/2018

El jugador del PSG ha metido el primer gol de su selección tras una gran jugada de equipo y ha participado decisivamente en el segundo gol marcado por Firmino.

La selección de Brasil ha ganado este lunes a México (2-0) en el Samara Arena, en los octavos de final del Mundial de Rusia, gracias a un buen partido de Neymar, en el que ha metido un gol y ha contribuido decisivamente en el segundo.

Empezó mejor México con una presión alta sobre la selección brasileña, pero 'la canarinha' no ha tardado más de veinte minutos en tomar el dominio del partido que no lo ha perdido casi en ningún momento.

De menos a más, Brasil esperó a que México bajara el ritmo físico para buscar superar a un intratable Ochoa, que paró todo lo que pudo para intentar que su 'Tri' pudiera ir a unos cuartos de final que no conocen desde la cita en su casa en 1986. Pero Neymar, reivindicándose, abrió la lata en el minuto 51 y después hizo la mitad del segundo gol que termino de rematar a las redes el recién salido al campo Firmino, ya casi al final del partido.

No se rindió México ni con el 2-0 en contra, pese a situar Tite a Marquinhos en el campo en relevo de un gran Willian y reforzar su muro defensivo (la defensa de la 'verde-amarela' estuvo a gran nivel, sin nada que envidiar a sus jugadores de ataque). Pero la 'Tri' no tuvo fuerzas, no tuvo inspiración sino una fe cada vez más débil. No sufrió Brasil, y México seguirá por séptima vez consecutiva en un Mundial cayendo en los octavos de final.

Brasil está ganándose la condición de favorita con el paso de los partidos. Igual que Neymar va cogiendo ritmo tras su lesión, también lo hace su selección.

Ficha técnica:

Brasil 2: Allison; Fagner, Miranda, Thiago Silva, Filipe Luis; Casemiro; Willian (Marquinhos, min. 90), Paulinho (Fernandinho, min. 80), Coutinho (Firmino, min. 86); Gabriel Jesús y Neymar Jr.

Seleccionador: Tite.

México 2: Ochoa; Edson Alvarez (Jonathan dos Santos, min. 56), Ayala, Salcedo, Gallardo; Márquez (Layún, min. 46); Guardado, Herrera; Vela, Lozano; y 'Chicharito' Hernández (Raúl Jiménez, min. 60).

Seleccionador: Juan Carlos Osorio.

Goles: 1-0, min. 51: Neymar. 2-0, min. 88: Firmino.

Árbitro: Gianluca Rocchi (Italia). Mostró tarjetas amarillas a los mexicanos Edson Alvarez (min. 38), Herrera (min. 55), Salcedo (min. 77) y Guardado (min. 90 + 2); y a los brasileños Filipe Luis (min. 43) y Casemiro (min. 59)