Osasuna LaLiga EA Sports Osasuna cae en el Bernabéu, 1-0, de penalti, en el arranque de la Liga 2025-26 EITB Publicado: 19/08/2025 23:20 (UTC+2) Última actualización: 19/08/2025 23:36 (UTC+2) Kylian Mbappé, en el minuto 51, ha hecho el gol que ha dado la victoria al Real Madrid. Osasuna ha dado la cara, pero, finalmente no ha podido sumar ningún punto; Abel Bretones ha sido expulsado, con roja directa, en el tiempo de prolongación del segundo tiempo. Budimir controla el balón, ante Brahim, en una jugada del encuentro. Foto: EFE. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Osasunak 1-0 galdu du, Bernabeun, penaltiz, 2025-26 denboraldiko Ligako lehen partidan

Osasuna ha perdido, 1-0, ante el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, en la primera jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2025-26, este martes por la noche. Kylian Mbappé, en el minuto 51, de penalti, ha hecho el gol que ha dado la victoria al equipo blanco, en el estreno oficial de Alessio Lisci como entrenador de Osasuna, en un partido que Osasuna ha terminado con diez jugadores, ya que, en el tiempo de prolongación del segundo tiempo, en los instantes finales del encuentro, Abel Bretones ha sido expulsado con tarjeta roja directa.

Realizando un trabajo notable, con firmeza en defensa, y muy bien situado sobre el campo, Osasuna ha completado una buena primera mitad ante el Real Madrid. El dominio ha correspondido al cuadro blanco, pero los de Alessio Lisci han estado muy seguros; el mayor peligro del equipo de Xabi Alonso ha llegado en varios lanzamientos desde fuera del área, a los que Sergio Herrera ha respondido de forma adecuada. Al conjunto navarro le ha faltado, quizás, claridad para salir algo más hacia el campo del rival; no obstante, en el minuto 39, en un buen contragolpe, Budimir ha tenido una buena oportunidad, pero su remate con la derecha ha salido desviado.

Osasuna ha salido con más decisión en los primeros minutos de la segunda parte, pero el conjunto pamplonés se ha encontrado entonces con el 1-0; lo ha marcado Mbappé, de penalti, tras una acción del propio delantero francés con Juan Cruz. Era el minuto 51, y el equipo navarro se veía por debajo en el marcador.

Así las cosas, los de Lisci han tratado de buscar el área local, si bien el Real Madrid ha sabido defenderse con solvencia. En algunos tramos de la segunda mitad, Osasuna ha dominado más en el centro de campo, pero apenas ha encontrado opciones para el empate.

Ya en el tiempo de prolongación, con dos minutos por delante para el final del partido, el árbitro, Adrián Cordero, ha expulsado a Abel Bretones, con roja directa, tras una jugada en la que ha apreciado, al parecer, una agresión del jugador de Osasuna sobre el madridista Gonzalo.

Ficha técnica

1 - Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold (Carvajal, min. 68), Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler (Ceballos, min. 90); Brahim (Mastantuono, min. 68), Vinícius (Gonzalo, min. 78) y Mbappé.

0 - Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Bretones, Juan Cruz (Raúl García, min. 85); Moncayola, Torró, Aimar Oroz (Moi Gómez, min. 78), Rubén García (Víctor Múñoz, min. 66); y Budimir.

Gol: 1-0, min. 51: Mbappé de penalti.

Árbitro: Adrián Cordero (Comité Cántabro). Tarjeta amarilla a Mbappé, por el Real Madrid, y roja a Abel Bretones, de Osasuna.

Incidencias: 68 407 espectadoras y espectadores, en el Santiago Bernabéu.