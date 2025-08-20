Osasuna LaLiga EA Sports Dos partidos de sanción para Abel Bretones, por su expulsión ante el Real Madrid EITB Publicado: 20/08/2025 23:50 (UTC+2) Última actualización: 20/08/2025 23:54 (UTC+2) En una de las últimas acciones del encuentro de la primera jornada de Liga, el lateral izquierdo de Osasuna vio la tarjeta roja directa, por, según la RFEF, realizar un gesto, sobre el madridista Gonzalo, "de manera violenta al margen del juego" y sin estar "en posibilidad de disputar el balón". Abel Bretones, segundos después de su expulsión. Foto: EFE. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Bi partidako zigorra ezarri diote Abel Bretonesi, epaileak Real Madrilen aurkako partidan kanporatu ostean

El lateral izquierdo de Osasuna Abel Bretones ha sido castigado con dos partidos de sanción por la expulsión de que fue objeto en el partido que el equipo navarro jugó el martes ante el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, dentro de la primera jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2025-26. En una de las últimas acciones del encuentro, el futbolista de Oasuna vio la tarjeta roja directa, por, según la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), realizar un gesto, sobre el madridista Gonzalo, de manera violenta al margen del juego" y sin estar "en posibilidad de disputar el balón".

El árbitro, Adrián Cordero, consideró que Bretones lanzó un codazo al jugador rival. Así, la RFEF ha desestimado las alegaciones de Osasuna, que señalaba, en su recurso, "un error en la apreciación de los hechos por parte del árbitro, asumiendo que se produce una acción antirreglamentaria, pero que debería haber sido merecedora de una mera amonestación en lugar de la expulsión acordada por el colegiado".

De esta forma, el entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, tendrá la baja de Abel Bretones en los partidos ante el Valencia, en El Sadar (24 de agosto, 17:00 horas) y contra el Espanyol, en el RCDE Stadium (31 de agosto, 19:30 horas).