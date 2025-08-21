Osasuna Continúa en el cargo Luis Sabalza sigue como presidente de Osasuna EITB Publicado: 21/08/2025 20:43 (UTC+2) Última actualización: 21/08/2025 20:45 (UTC+2) La candidatura que lideraba Sabalza ha sido la única que se ha presentado para las elecciones a la presidencia del club navarro; de esta manera, la Junta Electoral lo ha proclamado presidente, cargo en el que permanecerá hasta el 21 de agosto de 2029. Luis Sabalza, en imagen de archivo. Foto obtenida de un víeo de EITB. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Luis Sabalzak Osasunako presidentea izaten jarraituko du

Luis Sabalza seguirá como presidente de Osasuna, hasta el 21 de agosto de 2029, tal y como ha ratificado de manera oficial la Junta Electoral del club pamplonés este jueves por la tarde. La candidatura que lideraba Sabalza ha sido la única que se ha presentado para las elecciones a la presidencia de la entidad navarra, y, de esta manera, la Junta Electoral lo ha proclamado presidente.

Así las cosas, ha finalizado el proceso electoral que Osasuna inició hace un mes, el pasado 22 de julio. Natural de Sangüesa, Luis Sabalza, que en octubre cumplirá 78 años, accedió a la presidencia del club en diciembre de 2014, en sustitución de Miguel Archanco, y ha ostentado ese cargo de manera ininterrumpida desde entonces.