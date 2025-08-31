Osasuna
LALIGA EA SPORTS
Osasuna no logra contrarrestar el gol de Romero (1-0)
I. G. | EITB
Ha sido un partido uy igualado que se ha decantado a favor del equipo catalán con un gol de Romero.
Aimar Oroz en el partido ante Espanyol. EFE
Osasuna ha perdido por 1-0 contra el Espanyol este doingo en el partido de la 3ª jornada de LaLiga EA sports disputada en el RCDE Stadium. Ha sido un partido uy igualado que se ha decantado a favor del equipo catalán con un gol de Romero.
Los locales han comenzado mejor el partido, mientras que los rojillos han preferido esperar atrás y sacar jugando el balón. En los primeros 15 minutos el Espanyol ya ha tenido una tres ocasiones de gol, en los que Herrera ha sido providencial para evitarlos. Osasuna por su parte ha tenido la ocasión más clara en un mano a mano entre Budimir y Dmitrovic, donde el portero ha sacado una buena pierna para desviar el disparo.
Aimar Oroz también ha tenido cerca el gol cuando su lanzamiendo directo de falta se ha ido fuera rozando el larguero. Después de eso, el choque se ha igualado y el juego se ha centrado en el centro del campo. En la última jugada antes del descanso, Rossier ha llegado solo hasta la portería, pero ha dudado, y le ha centrado el balón a Moncayola, quien lo ha lanzado al larguero.
Al de poco de volver de los vestuarios, Romero ha abierto el marcador para el Espanyol. El centro de El Hilali ha rebotado en Rossier, pero Romero ha cazado el rechace para marcar (1-0).
Osasuna ha intentado apretar arriba y lanzarse al ataque en la media hora restante, pero no ha logrado crear peligro a un Espanyol que se ha colocado bien en defensa y ha querido mantener el resultado. Budimir ha sido quien más cerca a estado de tener alguna oportunidad, pero no ha sido posible y han sufrido su segunda derrota.
Ficha técnica:
1 - Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Pol Lozano, Edu Expósito (Urko, min.66); Dolan (Koleosho, min.79), Pere Milla (Ramon Terrats, min.78), Puado (Miguel Rubio, min.84); y Kike García (Roberto, min.66).
0 - Osasuna: Sergio Herrera; Boyomo, Catena, Juan Cruz (Iker Benito, min.84); Rosier, Torró, Moi (Rubén García, min.66), Moncayola (Kike Barja, min.84); Víctor Muñoz (Raúl García, min.73), Aimar y Budimir.
Gol: 1-0, min.52: Romero.
Árbitro: Sesma Espinosa (comité riojano). Amonestó a Edu Expósito (min.24), Víctor Muñoz (min.58), Puado (min.84), Iker Benito (min.87) y Torró (min.94).