Osasuna Fichaje Osasuna ficha a Sheraldo Becker, hasta 2027 EITB Publicado: 02/09/2025 01:00 (UTC+2) Última actualización: 02/09/2025 01:03 (UTC+2) El acuerdo entre el club navarro y el ya exjugador de la Real Sociedad incluye, además, una tercera temporada opcional, la 2027-28. Becker tendrá una cláusula de rescisión de 10 millones de euros. Sheraldo Becker, en un encuentro de la temporada 2024-25. Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: Osasunak Sheraldo Becker fitxatu du, 2027ra arte

Osasuna ha fichado a Sheraldo Becker, por dos años, hasta el final de la temporada 2026-27 y con una tercera campaña opcional, según han confirmado en la noche del lunes el club navarro y la Real Sociedad, que el equipo al que el jugador ha pertenecido desde enero de 2024.

Tal y como ha precisado Osasuna, Becker, que será presentado en los próximos días, va a contar con una cláusula de rescisión de 10 millones de euros.

El futbolista, de 30 años, ha jugado en su carrera, además de en la Real, en los siguientes equipos: Ajax, PEC Zwolle, ADO Den Haag y Union Berlin.