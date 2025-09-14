Osasuna LaLiga EA Sports Osasuna se hace fuerte en El Sadar para vencer al Rayo (2-0) Agencias | EITB Publicado: 14/09/2025 20:53 (UTC+2) Última actualización: 14/09/2025 22:02 (UTC+2) Raúl García, que sustituyó a Budimir, abrió la lata en la primera mitda, e Iker Benito cerro el partido con otro gol en el tramo final. Raúl García celebra su gol ante el Rayo. EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Osasuna sendo batek Rayo garaitu du Sadarren (2-0)

Osasuna venció 2-0 al Rayo Vallecano en El Sadar gracias a los tantos de Raúl García de Haro e Iker Benito que tumbaron a un cuadro rayista, que no pudo superar el muro rojillo.

El marcador se movió muy rápido. Centro de Boyomo desde la derecha que tocó en un jugador rival antes de llegar hasta el segundo palo. Ahí estaba Raúl García de Haro, que hoy ha sido titular en lugar de Ante Budimir, para estirar su pierna y enviar la pelota a la red en el minuto 15.

Los de Íñigo Pérez espabilaron tras el tanto encajado gracias a una gran actuación De Frutos desatado. Le anularon un gol en fuera de juego y estrelló poco después un balón en el larguero.

Ya en la segunda mitad, Osasuna se defendió muy bien ante el asedio del Rayo, hasta que, en una contra, Iker Benito marcó el 2-0 para cerrar definitivamente el encuentro.

El equipo de Alessio Lisci suma así su segunda victoria de la temporada y empieza a mostrar su fortaleza en casa.

El gol de Raúl García: 1-0

El gol de Iker Benito: 2-0