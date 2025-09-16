Osasuna Lesión Aimar Oroz sufre una lesión en el pie izquierdo EITB Media Publicado: 16/09/2025 17:42 (UTC+2) Última actualización: 16/09/2025 17:46 (UTC+2) El centrocampista navarro ha sido sometido a una resonancia magnética en la Clínica Universidad de Navarra tras haber finalizado el encuentro ante el Rayo Vallecano con molestias en su pie izquierdo. Aimar Oroz pugna por un balón frente al Rayo Vallecano. Foto: Europa Press Whatsapp

Euskaraz irakurri: Aimar Orozek lesioa du ezker oinean

Aimar Oroz, jugador de Osasuna, sufre una lesión en la fascia plantar izquierda, según ha informado el club rojillo en una breve nota.

El futbolista ha sido sometido a una resonancia magnética en la Clínica Universidad de Navarra tras haber finalizado el encuentro ante el Rayo Vallecano con molestias en su pie izquierdo.

Las pruebas han determinado que el centrocampista navarro sufre una lesión en la fascia plantar izquierda, por lo que iniciará su proceso de recuperación y queda pendiente de evolución.