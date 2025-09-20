Osasuna LaLiga EA Sports El Villarreal remonta en la segunda parte a un Osasuna con diez (2-1) EITB Publicado: 20/09/2025 20:55 (UTC+2) Última actualización: 20/09/2025 23:08 (UTC+2) Rosier ha sido expulsado en el minuto 40, y Budimir, antes del descanso, de penalti, ha marcado para Osasuna; en el segundo tiempo, el Villarreal, con goles de Mikautadze y Gueye, ha dado la vuelta al marcador. Abel Bretones controla el balón, ante Akhomach, en una acción del partido. Foto: EFE. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Osasunak, 40. minututik hamar jokalari izan dituela, ezin izan du Vila-realen, bigarren zatian (2-1)

Osasuna ha perdido, por 2-1, ante el Villarreal, en el Estadio de La Cerámica, en la quinta jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2025-26, este sábado por la tarde. Ante Budimir, de penalti, en el tiempo de prolongación del primer tiempo, ha adelantado a Osasuna, en tanto que Georges Mikautadze, en el minuto 70, y Pape Gueye, en el 85, han marcado para el Villarreal, en un partido en que Osasuna ha jugado con diez hombres desde el minuto 40, por expulsión de Valentin Rosier. Así las cosas, Osasuna sigue con seis puntos, provisionalmente en la undécima posición de la clasificación.

Villarreal-Osasuna (2-1): resumen del partido

Alessio Lisci ha alineado, de inicio, a Sergio Herrera, Rosier, Boyomo, Catena, Juan Cruz, Abel Bretones, Rubén García, Moncayola, Torró, Víctor Muñoz y Budimir. El equipo pamplonés ha jugado una buena primera media hora, en la que el Villarreal apenas ha tenido opción de crear peligro; Víctor Muñoz, en el minuto 19, ha dispuesto de una buena oportunidad para adelantar a Osasuna. Con el paso de los minutos, los de Marcelino han dado un paso al frente, y entre los minutos 33 y 35, Sergio Herrera ha firmado tres excelentes paradas, en dos remates de Akhomach y otro de Mikautadze; dos de ellas han sido en la misma acción, que ha sido espectacular por parte del portero del conjunto navarro.

En el minuto 40, el árbitro, Isidro Díaz de Mera, ha expulsado a Rosier, al mostrarle la segunda tarjeta amarilla. La situación parecía complicarse mucho para Osasuna, pero los de Lisci, en el tiempo de prolongación, han conseguido marcar el 0-1, por mediación de Budimir, que no ha fallado al lanzar el claro penalti cometido por Thomas Partey.

En la segunda mitad, con el marcador en contra y un hombre más sobre el terreno de juego, el equipo local ha buscado la portería de Osasuna desde el principio. Herrera, al igual que en el primer tiempo, ha respondido de manera perfecta en varios remates, hasta que en el minuto 70, de cabeza, Mikautadze ha puesto el empate a uno.

El Villarreal ha continuado con su ofensiva, y, en el minuto 85, Gueye, al desviar, de manera involuntaria, un chut de su compañero Oluwaseyi, ha marcado el 2-1. Muy poco antes, Raúl García ha caído en el área local, en una jugada que ha dado la impresión de que podía ser penalti; el propio delantero de Osasuna, en el 88, ha estado a punto de empatar a dos, y los de Lisci, con un Herrera estelar, han buscado hasta el final el gol del empate, que, finalmente, no ha llegado.

Osasuna recibe ahora, el jueves, al Elche, en El Sadar, y viaja a continuación a La Cartuja, para jugar, el domingo, ante el Betis. Seis puntos en juego, en una semana que puede ser muy importante.

Ficha técnica

2 - Villarreal: Luiz Júnior; Pau Navarro (Tani Oluwaseyi min. 58), Foyth (Renato Veiga, min. 67), Rafa Marín, Pedraza; Ilias Akhomach (Buchanan, min. 46), Gueye, Partey (Comesaña, min. 58), Moleiro (Solomon, min. 67); Pépé y Mikautadze.

1 - Osasuna: Sergio Herrera, Rosier, Boyomo (Barja, min. 87), Catena, Juan Cruz (Osambela, min. 46); Abel Bretones; Rubén García (Herrando, min. 46), Moncayola, Torró, Víctor Muñoz (Becker, min. 76) y Budimir (Raúl García, min. 76).

Goles: 0-1, min. 49+: Budimir, de penalti. 1-1, min. 70: Mikautadze. 2-1, min.85: Gueye.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité Castilla-La Mancha). Tarjeta amarilla a Pau Navarro y Comesaña, por el Villarreal, y a Rosier, en dos ocasiones, y Torró, por Osasuna.

Incidencias: 17 542 espectadoras y espectadores, en La Cerámica.