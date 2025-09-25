Osasuna Empate en El Sadar El Elche frustra a Osasuna en el descuento (1-1) EITB Media Publicado: 25/09/2025 21:35 (UTC+2) Última actualización: 25/09/2025 22:25 (UTC+2) Un gol de Víctor Muñoz ha puesto por delante a los rojillos en una primera mitad en la que los navarros han gozado de más ocasiones. Sin embargo, en el segundo acto los ilicitanos han dado un paso adelante y han obtenido premio en el descuento. Abel Bretones muestra su frustración. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Zapore mingotsa Sadarren, Elxek berdinketaren gola luzapenean sartu ondoren (1-1)

El Elche ha rescatado un valioso punto ante Osasuna en el tiempo añadido (1-1) gracias al tanto de Pedrosa que ha aprovechado un error grosero de entendimiento de Boyomo y Sergio Herrera para que su equipo siga sin perder. Osasuna ha salido con tres novedades ante un Elche con un once revolucionado.

Los de Alessio Lisci han empezado bien el choque sin dejar espacios a su rival, con un Sergio Herrera que no ha tenido intervenciones durante los primeros 45 minutos. Tras un robo Víctor Muñoz con un derechazo espectacular, que se ha colado por la escuadra de Iñaki Peña, ha adelantado al equipo pamplonica en el minuto 10.

Muñoz ha dedicado su magnífico tanto a Rubén García, que se ha caído de la convocatoria en el último momento por motivos personales. El Elche no ha estado cómodo, con un Osasuna que ha tocado y tocado para buscar el área rival.

El segundo tiempo ha comenzado con el cuadro ilicitano apretando. Los de Eder Sarabia se han aproximado tres veces consecutivas con peligro a la meta defendida por Sergio Herrera. Pasado el minuto 60, Rafa Mir han enviado el balón a la madera, en la ocasión más clara para los alicantinos.

Tras blocar un disparo efectuado desde fuera del área sin excesivos problemas, Sergio Herrera ha tenido que emplearse a fondo en un remate de cabeza tras un córner botado desde el lado izquierdo transcurrido el minuto 70.

En el minuto 80, Osasuna ha tenido una buena opción en un contragolpe dirigido por Raúl García para marcar el segundo tanto, pero su disparo se ha ido al lateral de la red.

Ya en la prolongación, en el minuto 91, el conjunto ilicitano ha obtenido premio en una jugada en la que Sergio Herrera ha errado en su salida. Pedrosa ha aprovechado el desaguisado para marcar el gol del empate. El Elche ha tenido más posesión y más llegadas que Osasuna en el segundo acto.

Ficha técnica:

1 – Osasuna: Sergio Herrera: Benito (Juan Cruz, m. 72), Boyomo, Catena, Herrando, Bretones; Moncayola, Torró, Moi Gómez (Kike Barja, m. 86); Víctor Muñoz (Becker, m. 72), Budimir (Raúl García de Haro, m. 80)

1 – Elche: Iñaki Peña; Núñez, Diaby (Affengruber, m. 46), Víctor Chust, Petrot, Héctor Fort (Pedrosa, m. 69); Aguado, Febas, Diang (Valera, m. 69); André Silva (mir, m. 55) y Rodríguez Goles: Víctor Muñoz 1-0 (m. 10), Pedrosa 1-1 (m. 92).

Colegiados: Adrián Cordero (Comité cántabro), asistido por Israel Bárcena y Judit Romano. El colegiado cántabro mostró amarilla a Boyomo y Moncayola por parte de Osasuna. A Chust y Pedrosa por parte del Rayo. Eder Sarabia fue expulsado con roja directa en el minuto 70.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports disputada en el estadio de El Sadar ante 19 475 espectadores.