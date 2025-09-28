Osasuna LaLiga EA Sports Osasuna reacciona tarde ante el Betis (2-0) I. G. | EITB Publicado: 28/09/2025 23:07 (UTC+2) Última actualización: 28/09/2025 23:29 (UTC+2) Los goles de Abde y Cucho condenan al equipo navarro a la tercera jornada consecutiva sin ganar. Abde ha marcado el primer gol. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Osasunak berandu erreakzionatu du Betisen aurka (2-0)

Osasuna ha perdido por 2-0 contra el Betis este domingo en el partido de la 7ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en La Cartuja. Los goles de Abde y Cucho condenan al equipo navarro a la tercera jornada consecutiva sin ganar.

El partido ha comenzado igualado, sin mucha chispa en el juego que se centraba en la mitad del campo.

Pero en el minuto 19, un error defensivo de los rojillos ha hecho que el Betis se adelante en el marcador. Catena no ha conseguido despejar una jugada entre Fornals y Antony, Cucho ha puesto el balón en la línea de fondo ante la salida de Herrera y Abde ha marcado a puerta vacía (1-0).

Y de otro error de Osasuna ha llegado también el segundo gol local. Boyomo ha regalado el balón, que ha llegado a los pies de Cucho para que se girara y marcara pegado al palo, imparable para Herrera (2-0).

En la segunda parte se ha visto a otro Osasuna, mucho más ofensivo, obligando al Betis a defender en su área en varias ocasiones. Budimir ha sido la punta de lanza de un equipo que ha intentado dar la vuelta al partido hasta el último suspiro, pero sus intentos han caído en saco roto y el marcador no se ha movido.