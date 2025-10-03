Osasuna LaLiga EA Sports Osasuna remonta al Getafe en el descuento (2-1) I. G. | EITB Publicado: 03/10/2025 23:07 (UTC+2) Última actualización: 03/10/2025 23:33 (UTC+2) Los goles de Bretones y Catena han servido a los rojillos para sumar los tres puntos en El Sadar. Jugadores de Osasuna celebrando el gol de Bretones. Foto: EFE Whatsapp

Osasuna ha remontado al Getafe (2-1) este viernes en el partido de la 8ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en El Sadar.

El partido ha empezado bastante igualado, con algo más de iniciativa en el ataque por parte de los rojillos, pero sin crear peligro real. La primera ocasión clara ha sido una buena volea de Budimir que se ha ido desviada por poco. Pero poco a poco, el Getafe ha ido ganando posesión y a Osasuna le costaba mantener el balón.

En el minuto 23, Milla ha aprovechado un despiste para robar el balón y ponérselo en el área a Mayoral, que ha conseguido colársela entre las piernas a Herrera para abrir el marcador (0-1).

Con el resultado en contra, el equipo navarro ha dado un paso adelante y ha tomado el control del juego. Budimir ha podido marcar tras un cabezazo que se le ha ido fuera. Osasuna ha pedido penalti por un empujón que ha sufrido el delantero, pero el árbitro ha señalado fuera de juego previo.

Justo antes del descanso, en la última falta, Bretones ha recibido el balón fuera del área y lo ha colocado a la perfección a la escuadra para igualar el partido (1-1).

En la segunda parte se ha vuelto a ver la fuerza que suele mostrar Osasuna en El Sadar, pero sus intenciones no se reflejaban en ocasiones. Y cuando parecía que el partido iba a acabar con reparto de puntos, en el único córner que han tenido los rojillos, Catena ha marcado de cabeza el gol de la remontada (2-1).