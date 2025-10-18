Osasuna LaLiga EA Sports Osasuna no resiste la embestida del Atlético y sigue sin puntuar fuera de casa (1-0) I. G. | EITB Publicado: 18/10/2025 22:59 (UTC+2) Última actualización: 18/10/2025 23:22 (UTC+2) Almada ha marcado el único gol del partido, y los rojillos siguen sin poder puntuar fuera de casa. Rubén García, en el partido ante el Atlético. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Osasunak ezin izan dio eutsi Atleticoren erasoari eta etxetik kanpo punturik lortu gabe jarraitzen du (1-0)

Osasuna ha perdido por 1-0 contra el Atlético de Madrid este sábado en el partido de la 9ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Metropolitano. Almada ha marcado el único gol del partido, y los rojillos siguen sin poder puntuar fuera de casa.

El equipo local ha comenzado con más fuerza el partido, metiendo a los rojillos en su área y obligándolos a defender. Para el minuto 8, Baena ha abierto el marcador tras recibir un gran pase en profundidad de Julián Álvarez y batir a Herrera.

Aun así, tras revisarlo en el VAR, el árbitro ha anulado el gol por interferencia de Griezmann en la jugada estando en fuera de juego.

Además, Herrera se ha tenido que emplear a fondo para detener los lanzamientos de Griezmann y Julián Álvarez.

Por parte de Osasuna, Victor Muñoz ha sido el hombre más activo, intentando varias veces jugadas individuales. Torró ha tenido cerca el gol con un buen remate que ha despejado Oblak. Poco a poco, el equipo navarro se ha venido arriba y ha intentado crear peligro.

Lo peor ha sido la lesión de Rosier, quien ha tenido que abandonar el campo y ha sido sustituido por Iker Benito.

Con la entrada de Giuliano Simeone en la segunda parte, el Atlético ha pisado más fuerte en el ataque y de sus botas ha venido la jugada de la victoria. Se ha ido por la banda y le ha puesto un pase atrás a Almada para que marcase a placer (1-0).