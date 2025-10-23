Osasuna
Elecciones
Osasuna convoca elecciones a la junta electoral para el 23 de noviembre
EITB
El 23 de noviembre tras la Asamblea Ordinaria tendrá lugar la Asamblea Extraordinaria en la que se abordará la renovación de la Junta Electoral.
Luis Sabalza
Euskaraz irakurri: Osasunak hauteskundeak deitu ditu azaroaren 23rako
Osasuna convoca elecciones a la Junta Electoral para el 23 de noviembre, ese mismo día se celebrará una Asamblea Ordinaria para someter a aprobación las cuentas y el presupuesto. Tras esto, tendrá lugar la Asamblea Extraordinaria en la que se abordará la renovación de la junta electoral.
La proclamación de las candidaturas se producirá el 22 de noviembre, y las votaciones por su parte el día 23.