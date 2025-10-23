Osasuna Elecciones Osasuna convoca elecciones a la junta electoral para el 23 de noviembre EITB Publicado: 23/10/2025 20:19 (UTC+2) Última actualización: 23/10/2025 20:19 (UTC+2) El 23 de noviembre tras la Asamblea Ordinaria tendrá lugar la Asamblea Extraordinaria en la que se abordará la renovación de la Junta Electoral. Luis Sabalza Whatsapp

Euskaraz irakurri: Osasunak hauteskundeak deitu ditu azaroaren 23rako

Osasuna convoca elecciones a la Junta Electoral para el 23 de noviembre, ese mismo día se celebrará una Asamblea Ordinaria para someter a aprobación las cuentas y el presupuesto. Tras esto, tendrá lugar la Asamblea Extraordinaria en la que se abordará la renovación de la junta electoral.

La proclamación de las candidaturas se producirá el 22 de noviembre, y las votaciones por su parte el día 23.