Osasuna LALIGA EA SPORTS El Celta asalta el fortín de El Sadar (2-3) Agencias | EITB Publicado: 26/10/2025 21:31 (UTC+1) Última actualización: 26/10/2025 22:09 (UTC+1) Budimir ha marcado un doblete, pero ha fallado un penalti con 2-2 en el marcador. Pablo Durán ha anotado el definitivo 2-3 en el tramo final del partido para dar al Celta su primera victoria de la temporada. Ante Budimir y Marcos Alonso. Foto: EFE Whatsapp

Osasuna ha caído 2-3 ante el Celta en El Sadar y ha sufrido así su primera derrota en casa, después de ver cómo Ante Budimir marcaba dos goles y fallaba un penalti con 2-2 en el marcador.

El Celta, por su parte, ha logrado su primera victoria de la temporada gracias a un doblete de Jutglá y con un gol de Pablo Durán en el minuto 87.

Osasuna se jugaba mantener la fortaleza de El Sadar a costa de uno de los peores visitantes. Los locales salieron bien, fuertes y comprometidos con varias ocasiones claras, mientras el Celta perdía demasiado balones que daban lugar disparos.

Sin embargo, una veloz contra dio lugar al 0-1. Picada espectacular de Ferrán Jutglá desde la medialuna del área a la que no pudo llegar Sergio Herrera, dejando helado a un Sadar que se veía vencedor en los primeros 30 minutos.

El empate de Osasuna llegó diez minutos después de penalti. Manu Fernández derribó a Budimir dentro del área. El croata golpeó seguro y engañó a la perfección a Radu.

Ya en el tiempo añadido, Budimir anotó su segundo tanto de la noche tras un saque de córner de Rubén García, pescando el esférico en el primero palo.

En la reanudación, Osasuna siguió dominando el encuentro, pero el gol lo hizo el Celta. Córner botado desde la derecha, Borja Iglesias abre las piernas en el palo corto y la prolonga ligeramente para que Jutglà marque a placer en el área pequeña.

Pocos minutos después, Aidoo barrió a Bretones dentro del área. El colegió señaló penalti, pero Budimir falló la pena máxima, que lanzó a lo Panenka, mandando el balón al travesaño.

En el tramo final del encuentro, los rojillos se fueron con todo arriba en busca de la remontada, mientras que el equipo gallego esperaba su momento para sorprender a la contra con rápidas transiciones, y así llegó el gol de la sentencia del Pablo Durán en el minuto 87.