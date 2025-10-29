Osasuna Copa del Rey Un hat-trick de Raúl García de Haro encarrila la victoria de Osasuna ante el voluntarioso Sant Jordi (0-5) EITB Media Publicado: 29/10/2025 20:58 (UTC+1) Última actualización: 29/10/2025 22:34 (UTC+1) Budimir y Kike Barja han completado la goleada rojilla ante el modesto club mallorquín. Iker Benito y Mauro Echegoyen se han marchado lesionados. Raúl García de Haro celebra uno de sus goles. Foto: EFE Whatsapp

Un triplete de un inspiradísimo Raúl García de Haro, delantero catalán de Osasuna, ante el modesto Sant Jordi ha encarrilado la clasificación de los rojillos para la siguiente ronda de la Copa del Rey. Budimir ha hecho el cuarto tanto de los navarros, y Kike Barja el quinto, que han rubricado la victoria rojilla (0-5).

A los rojillos les ha costado abrir la lata en la primera mitad. El primer gol no ha llegado hasta el minuto 34, cuando Raúl García de Haro ha enviado a las mallas el balón desde el punto de penalti a pesar de que el portero le ha adivinado el lanzamiento y ha llegado a tocar el balón. La pena máxima no admite discusión, ya que el derribo del defensor mallorquín, Custodio, sobre el atacante osasunista, Pedroarena, ha sido clarísimo.

El segundo tanto ha llegado antes del descanso, en el minuto 43, gol psicológico, obra también de Raúl García de Haro a pase de Osambela. Control y remate con la zurda del delantero de Osasuna para sumar el segundo gol en su cuenta.

Tras el descanso, Raúl García de Haro ha rubricado su hat-trick y ha dejado decidido el choque en el minuto 63 con un remate a placer tras recibir un pase de Iker Benito.

Posteriormente, el Sant Jordi ha tenido alguna ocasión aislada para hacer el 1-3 e Iker Muñoz ha estrellado un balón en el larguero, en un disparo desde fuera del área, que podría haber supuesto el cuarto gol para los navarros. El cuarto tanto ha llegado en la recta final del encuentro por mediación de Ante Budimir en el 83, y Kike Barja ha completado la manita en el 86 con un golazo.

Mauro Echegoyen e Iker Benito se han marchado lesionados.

-Ficha técnica:

0 - Sant Jordi: Alejandro Coll (Xisco Verger, m.83); Cameron Ramírez, Gary Ruíz, José Custodio (Álex Valiente, m.53), Javi Font, Tomás Gallardo; Tomeu Llinàs (Caseiro, m.53), Sergio Roque (Marc Olmedo, m.67), Xisco Olmedo; Álex Pons (Caseiro, m.67), Pedro Rodríguez.

5 - Osasuna: Aitor Fernández, Íker Benito, Jon García (Arroyo, m.46), Jorge Herrando, Juan Cruz (Chasco, m.61); Echegoyen (Budimir, m.66), Íker Muñoz, Pedroarena (Torró, m.61); Osambela, Raúl García (Rubén García, m.77), Kike Barja.

Goles: 0-1, m.34, Raúl García (p.), 0-2, m.43, Raúl García; 0-3, m.62, Raúl García; 0-4, m.83, Budimir; 0-5, m.86, Kike Barja.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (Comité madrileño). No hubo amonestaciones.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey entre CD Sant Jordi y CA Osasuna en Son Malferit ante 2000 personas.