Aimar Oroz vuelve a entrenarse con sus compañeros, en Osasuna
Publicado: 30/10/2025 17:02 (UTC+1)
Última actualización: 30/10/2025 17:12 (UTC+1)
El jugador de Arazuri lleva más de mes y medio fuera de los terrenos de juego, por una lesión en la fascia plantar izquierda; este jueves ha entrenado con el grupo.

Aimar Oroz se ha ejercitado junto a sus compañeros de Osasuna, este jueves, después de más de mes y medio fuera de los terrenos de juego debido a una lesión en la fascia plantar izquierda.

Osasuna ha vuelto al trabajo horas después de regresar de Mallorca, donde ayer el equipo superó la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el Sant Jordi (0-5); como es habitual después de cada partido, la plantilla se ha ejercitado a través de trabajo compensatorio y regenerativo, en función de los minutos disputados, y la buena noticia de la mañana ha sido el regreso de Aimar Oroz al trabajo del grupo junto a sus compañeros.

Deberá probarse estos días, cogiendo, también, el ritmo físico necesario para competir al mismo ritmo que sus compañeros. Lleva trabajando por su cuenta varios días, y ya cuenta para Alessio Lisci. Se ha perdido los seis últimos encuentros.

Por su parte, Iker Benito ha causado baja en la sesión, después del traumatismo sufrido en su rodilla derecha en los últimos minutos del encuentro de Copa. Benito se someterá a pruebas médicas, para determinar el alcance de la lesión.