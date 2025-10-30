Osasuna Lesión Iker Benito tiene roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y será operado la próxima semana EITB Media Publicado: 30/10/2025 17:44 (UTC+1) Última actualización: 30/10/2025 18:11 (UTC+1) El jugador rojillo ha sido sometido a pruebas médicas en la Clínica Universidad de Navarra después de la lesión sufrida en la recta final del encuentro del miércoles ante el Club Deportivo Sant Jordi. El delantero de Osasuna Iker Benito se retira lesionado durante el encuentro de ayer. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Iker Benitok hautsita du eskuin belauneko lotailu gurutzatua eta datorren astean ebakuntza egingo diote

Las pruebas realizadas al delantero de Osasuna Iker Benito confirman la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El jugador será intervenido quirúrgicamente la próxima semana como paso previo al inicio de su proceso de recuperación.

Según explica el club navarro en una nota, en la tarde de hoy, el futbolista ha sido sometido a pruebas médicas en la Clínica Universidad de Navarra después de la lesión sufrida en la recta final del encuentro de ayer ante el Club Deportivo Sant Jordi.

La comparecencia de ayer del entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ante los medios de comunicación después del choque copero ante el Sant Jordi ya presagiaba lo confirmado este jueves. "Aún no sabemos el alcance de la lesión de Iker, pero tiene pinta de que es algo de rodilla. Más allá de que estamos con pocos efectivos, es más por la persona. Entonces, esperamos a las pruebas, pero se nos queda la cara de tontos por lo que ha pasado al final", comentó el técnico italiano.