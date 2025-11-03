Osasuna LaLiga EA Sports Osasuna suma un punto en Oviedo, y estrena su casillero a domicilio (0-0) EITB Publicado: 03/11/2025 23:26 (UTC+1) Última actualización: 03/11/2025 23:45 (UTC+1) El equipo navarro ha empatado ante el Real Oviedo, en un partido igualado, y, de esa manera, ha sumado su primer punto fuera de El Sadar en esta Liga. Los de Lisci, con once puntos en otras tantas jornadas, ocupan la decimoquinta plaza en la clasificación. Sergio Herrera ha dominado el área durante todo el encuentro. Foto: EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Osasunak puntu bat eskuratu du Oviedon, eta etxetik kanpo aurreneko puntua lortu (0-0)

Osasuna ha empatado, 0-0, ante el Real Oviedo, en el Carlos Tartiere, en Oviedo, en la undécima jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2025-2026, este lunes por la noche. De esta manera, el equipo navarro ha sumado su primer punto fuera de El Sadar en esta Liga; los de Lisci, con once puntos en otros tantos partidos, ocupan, de forma provisional la decimoquinta plaza en la clasificación.

Real Oviedo-Osasuna (0-0): resumen del partido

En el primer tiempo, si bien el Real Oviedo ha salido con mucha fuerza, Osasuna ha dispuesto de la ocasión de gol más clara, y ha estado a punto de adelantarse en el marcador. La jugada ha tenido lugar en el minuto 28, cuando Rubén García ha puesto, en una jugada a balón parado, un centro perfecto al punto de penalti, y Budimir, con un excelente cabezazo, ha obligado a Aarón Escandell, portero del Real Oviedo, a firmar una gran parada. Con todo, la peor noticia ha sido la lesión de Lucas Torró, que ha tenido que dejar el partido en el minuto quince, sustituido por Iker Muñoz.

En la segunda mitad, el equipo asturiano, en algunos tramos, ha presionado con fuerza, y, por mediación de Fede Viñas, en el minuto 69, ha estado muy cerca de marcar, pero el balón se ha ido arriba. Abel Bretones, cuatro minutos después, ha rematado con la zurda, en un contragolpe, y Aarón ha vuelto a evitar el 0-1. Real Oviedo y Osasuna han luchado con fuerza, se han vaciado por, al menos, asegurar el punto que les otorgaba el empate a cero que registraba el marcador. Finalmente, no ha habido goles, en un choque que ha dejado la buena noticia de la vuelta al equipo de Aimar Oroz.

Antes de que la competición se detenga de nuevo, Osasuna visita al Sevilla, el próximo sábado, a las 16:15 horas, en una nueva oportunidad que se les presenta a los de Lisci para ganar fuera de casa.

Ficha técnica

0 – Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Costas, Carmo, Javi López (Rahim, m. 86); Dendoncker, Colombatto; Viñas (Pablo Agudín, m. 82), Reina (Ilic, m. 82), Ilyas Chaira (Hassan, m. 69); y Rondón.

0 – Osasuna: Sergio Herrera; Moncayola, Boyomo, Catena, Abel Bretones; Víctor Muñoz, Torró (Iker Muñoz, m. 18), Moi Gómez (Kike Barja, m. 85), Rubén García (Aimar Oroz, m. 69); Budimir (Herrando, m. 85) y Raúl García.

Árbitro: Guzmán Mansilla (Comité Andaluz). Tarjeta amarilla a Colombatto, Nacho Vidal y Carmo, del Real Oviedo, y a Catena, de Osasuna.

Incidencias: 23 795 espectadoras y espectadores, en el Carlos Tartiere.