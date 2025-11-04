Osasuna Convocatoria Surinam convoca a Sheraldo Becker y Osasuna entrena sin Lucas Torró EITB Publicado: 04/11/2025 19:34 (UTC+1) Última actualización: 04/11/2025 20:36 (UTC+1) La selección de Surinam busca colarse en el mundial, en la actualidad, lidera el grupo A con 6 puntos. Por su parte, Torró se ha perdido el entrenamiento deL martes, pese a haber salido por su propio pie el lunes ante el Oviedo. Sheraldo Becker Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Surinamek Sheraldo Becker deitu eta Osasunak Lucas Torro gabe entrenatu du

Surinam ha convocado a Sheraldo Becker en busca de una histórica clasificación al mundial, por el momento, lidera el grupo A con seis puntos, los mismos que Panamá y uno mas que Guatemala. En este parón Surinam se medirá primera a El Salvador el 13 de noviembre y después a Guatemala el 19 del mismo mes.

Por su parte, Sheraldo no ha podido demostrar de lo que es capaz a los aficionados rojillos, ya que, en lo que llevamos de temporada solo ha disputado 82 minutos repartidos en cinco partidos diferentes.

Mientras, Osasuna sigue con los entrenamientos tras el empate en el Carlos Tartiere, esta vez, el equipo de Alessio Lisci se ha ejercitado sin Lucas Torró. El centrocampista uruguayo tuvo que ser sustituido en el minuto 18 debido a una lesión que sufrió en el tobillo izquierdo tras un salto con el venezolano Rondón.

Pese a que Torró abandono el terreno de juego por su propio pie todavía no se sabe si estará disponible para la visita al Sánchez Pizjuan el próximo sábado. Iker Muñoz que entró en su lugar, es el principal candidato para sustituirlo en caso de que no esté recuperado.