Osasuna Tercera ronda Osasuna cae en Tajonar ante un superior Badalona Women en la Copa de la Reina (0-3) EITB Media Publicado: 04/11/2025 21:39 (UTC+1) Última actualización: 04/11/2025 21:43 (UTC+1) Lorena Navarro, P. Sánchez y Priscilla han hecho los goles del equipo catalán.

Euskaraz irakurri: Osasunak Badalona Women taldearen aurka galdu du Taxoaren, Erreginaren Kopan (0-3)

Osasuna no ha podido contra el Badalona Women y ha caído por un rotundo 0-3 en Tajonar, en la tercera ronda de la Copa de la Reina.

Al inicio del choque las rojillas han dispuesto de dos ocasiones. Gisela no ha logrado conectar con el balón tras un centro lateral, e I. Igoa tampoco ha logrado abrir el marcador con un cabezazo en el área (min.12). Osasuna ha encadenado minutos de buen juego, pero el marcador no se ha movido.

En el minuto 29 N. Rodríguez ha tenido que sacar un cabezazo de Ana González en el primer susto serio para las rojillas. Acto seguido (min-32) ha llegado el primer gol de las catalanas, que se han adelantado en el marcador por medio de Lorena Navarro.

Las navarras han tratado de reaccionar. Así, Marina ha intentado poner el empate con un remate en el área, pero María López lo ha detenido (min. 37). Tras ello ha llegado el segundo mazazo, ya que P. Sánchez ha hecho el segundo tanto del Badalona (min.38).

En el descanso, el técnico rojillo, Josu Domínguez ha movido el banquillo en busca de una reacción. Así, Gisela se ha retirado en el descanso y ha entrado Zaira en su lugar. En el 59 ha hecho más cambios, Leire, Vanessa y Ainhoa S. han abandonado el terreno de juego, y L. Teruel, Andrea y Ane Ansa han entrado su lugar.

Sin embargo, el Badalona ha conseguido abrir más brecha por medio de Priscilla, que ha hecho el tercer y definitivo gol para las catalanas en el 71.