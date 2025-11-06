Osasuna
Baja
Budimir sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda y será baja ante el Sevilla
AGENCIAS | EITB MEDIA
El delantero croata de Osasuna sufrió molestias en el partido ante el Oviedo, y se ha confirmado la lesión tras someterse a pruebas médicas.
Foto de archivo de Ante Budimir. EFE
Euskaraz irakurri: Budimirrek lesioa du ezker hankako soleoan, eta baja izango da Sevillaren aurkako partidan
El delantero de Osasuna Ante Budimir sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda por lo que será baja para el próximo partido ante el Sevilla, según ha detallado el club rojillo en una nota.
El jugador sufrió molestias en el transcurso del encuentro ante el Real Oviedo, por lo que ha sido sometido a pruebas médicas en la Clínica Universidad de Navarra que han confirmado la lesión muscular.
Esta baja se suma a la de Iker Benito, Valentin Rosier y Lucas Torró.
INFORMACIÓN | Parte médico de Ante Budimir.@ClinicaNavarra https://t.co/BouoIPNKke pic.twitter.com/o0Df6BL3nE— C. A. OSASUNA (@Osasuna) November 6, 2025