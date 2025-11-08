Osasuna LaLiga EA Sports Osasuna se complica la vida en Sevilla (1-0) Agencias | EITB Publicado: 08/11/2025 19:01 (UTC+1) Última actualización: 08/11/2025 19:29 (UTC+1) Los rojillos han caído en el Sánchez Pizjuán con un gol de penalti de Rubén Vargas en la segunda mitad y se acerca un poco más a la zona de descenso. Rubén Vargas ha marcado de penalti el gol de la victoria del Sevilla. Foto: EFE Whatsapp

Osasuna perdió por la mínima ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán y se sitúa muy cerca de la zona de descenso tras acumular cuatro derrotas en las últimas cinco jornadas.

El equipo andaluz, que llevaba tres derrotas seguidas, hizo las paces con su afición gracias a los tres puntos ante el equipo navarro, con el solitario gol de penalti de Rubén Vargas en el inicio de la segunda parte. La primera mitad fue espesa, con muchas tarjetas amarillas y pocas ocasiones de gol.

Tras el descanso, Osasuna 'se quedó' en el vestuario y pagó muy caro los despistes. Akor Adams forzó el paradón de Sergio Herrera y, poco después, el VAR ayudó a la señalización de un penalti contra los 'rojillos'. Vargas firmó el 1-0 y Osasuna no despertó hasta la hora de encuentro, cuando Raúl García perdonó una buena contra.

El segundo de Adams no valió por fuera de juego y Herrera sujetó a los de Alessio Lisci, el peor visitante de la Liga, para llegar vivos al tramo final. Ahí, Osasuna cargó el área local, pero no encontró el empate ni pudo evitar una trabajada victoria a los de Matías Almeyda.

El duelo de necesitados puso al Sevilla con 16 puntos y dejó a Osasuna con 11 muy cerca de la zona de descenso.