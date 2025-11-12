Osasuna LESIÓN Jon Moncayola sufre una lesión en el aductor de la pierna izquierda Publicado: 12/11/2025 20:10 (UTC+1) Última actualización: 12/11/2025 20:19 (UTC+1) El centrocampista de Osasuna ha tenido que abandonar el entrenamiento por molestias y las pruebas médicas han confirmado una lesión muscular que lo mantendrá fuera hasta nueva evolución. Jon Moncayola. Imagen: Europa Press Whatsapp

Euskaraz irakurri: Jon Moncayolak lesioa du ezker hankako aduktorean

El centrocampista de Osasuna Jon Moncayola sufre una lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda, según han confirmado las pruebas realizadas en la Clínica Universidad de Navarra. El futbolista rojillo no ha podido completar la sesión de entrenamiento de este miércoles en Tajonar tras notar molestias en la zona afectada, lo que ha obligado al cuerpo técnico a interrumpir su participación y remitirlo a valoración médica.

El jugador navarro ha iniciado ya su proceso de recuperación, cuya duración dependerá de la evolución de la dolencia. Con su baja, el conjunto de Alessio Lisci ha visto ampliarse una enfermería en la que también permanecen Torró, Budimir, Rosier e Iker Benito.