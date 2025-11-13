Osasuna Entrenamiento Osasuna entrena con nueve bajas EITB Publicado: 13/11/2025 19:06 (UTC+1) Última actualización: 13/11/2025 19:23 (UTC+1) La plantilla rojilla ha completado este jueves un entrenamiento en las instalaciones de Tajonar con la ausencia de hasta nueve futbolistas del primer equipo. La sesión ha consistido en ejercicios de fuerza en el gimnasio y trabajo de balón en el césped. Aimar Oroz Whatsapp

Euskaraz irakurri: Osasunak bederatzi hutsegitekin entrenatu du

Osasuna ha completado este jueves un entrenamiento con la baja de nueve miembros de la plantilla. A los ya lesionados Valentin Rosier, Iker Benito y Ante Budimir que continúan con su recuperación, el miércoles se les sumó Jon Moncayola tras la lesión en el aductor de la pierna izquierda.

Por su parte, Lucas Torró y Aimar Oroz han realizado trabajo específico, Rubén García en cambio no ha acudido al entrenamiento por motivos personales.

Además de los ya mencionados, Sheraldo Becker y Enzo Boyomo han sido convocados con Surinam y Camerún respectivamente, para disputar las eliminatorias de cara al mundial de 2026, por lo que no están a disposición de Alessio Lisci.

Osasuna regresará a los entrenamientos el lunes, con una sesión a puerta abierta en Tajonar a partir de las 16:00.