Osasuna Copa del Rey Adelantan un día el partido Ebro-Osasuna de Copa, al 2 de diciembre EITB Publicado: 14/11/2025 20:50 (UTC+1) Última actualización: 14/11/2025 20:50 (UTC+1) El partido, que se iba a jugar el 3 de diciembre, miércoles, finalmente se disputará un día antes en el Ibercaja Estadio el martes, 2 de diciembre, a las 19:00 horas. Partido entre Sant Jordi y Osasuna. Foto de archivo: EFE

Euskaraz irakurri: Kopako Ebro-Osasuna partida egun bat aurreratu dute, abenduaren 2ra

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha comunicado este viernes la modificación del horario del encuentro entre Osasuna y Ebro, correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey.

El partido, que se iba a jugar el 3 de diciembre, miércoles, finalmente se disputará un día antes en el Ibercaja Estadio el martes, 2 de diciembre, a las 19:00 horas.