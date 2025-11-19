Osasuna Jornada prenavideña El derbi Osasuna-Alavés de la jornada 17 de LaLiga EA Sports se jugará el 20 de diciembre a las 18:30 horas EITB Media Publicado: 19/11/2025 17:04 (UTC+1) Última actualización: 19/11/2025 17:10 (UTC+1) Por otro lado, la Real visitará al Levante también el sábado, 20 de diciembre, pero el choque comenzará a las 16:15 horas. Por su parte, el Athletic recibirá al Espanyol en San Mamés el lunes, 22 de diciembre, a las 21:00 horas. Catena, Boyomo y Toni Martínez en el último derbi Alavés-Osasuna. Foto: Europa Press Whatsapp

El derbi Osasuna-Alavés de la jornada 17 de LaLiga EA Sports se disputará el sábado, 20 de diciembre, a las 18:30 horas en el Sadar.

En lo que respecta a los otros dos equipos vascos, la Real visitará al Levante también el sábado, 20 de diciembre, pero el choque comenzará a las 16:15 horas.

Finalmente, el Athletic recibirá al Espanyol en San Mamés el lunes, 22 de diciembre, a las 21:00 horas.