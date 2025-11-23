Osasuna Temporada 2025-2026 La asamblea de Osasuna aprueba un presupuesto de 86 millones para la temporada 2025-2026 Agencias | EITB Publicado: 23/11/2025 17:48 (UTC+1) Última actualización: 23/11/2025 18:10 (UTC+1) Los socios compromisarios presentes en el auditorio Baluarte, más los que han seguido la asamblea por internet, han resuelto la aprobación del presupuesto con 279 votos a favor, 97 en contra, 54 en blanco y 2 nulos. Luis Sabalza Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Osasunaren batzarrak 86 milioiko aurrekontua onartu du 2025-2026 denboraldirako

La Asamblea de Osasuna ha aprobado un presupuesto de 86 millones de euros para la actual temporada 2025-2026 con una amplia mayoría, lo que supone un récord de dinero disponible para la entidad que preside Luis Sabalza.

Los socios compromisarios presentes en el auditorio Baluarte, más los que han seguido la asamblea por internet, han resuelto la aprobación del presupuesto con 279 votos a favor, 97 en contra, 54 en blanco y 2 nulos.

El presidente Luis Sabalza ha sacado pecho asegurando que, "si Osasuna viene de hacer siete temporadas magníficas, es como resultado de una gestión deportiva magnífica. Creo que esto es innegable. No obstante, tenemos la humildad suficiente para no olvidar quiénes somos".

Sabalza ha indicado que Osasuna aportó la pasada temporada 31,6 millones en impuestos, la mayoría de ellos a la Hacienda Foral. En la última década, ha aportado 210 millones en impuestos.

Anteriormente, Rafa Sáenz, director financiero de Osasuna, ha explicado las cuentas de la temporada 2024-2025, que se cerraron con un beneficio de 2 millones de euros. Estas han quedado aprobadas con 289 votos a favor, 79 en contra, 51 en blanco y 10 nulos.