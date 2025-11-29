Osasuna LaLiga EA Sports Osasuna rescata un punto de Mallorca al final del encuentro (2-2) L. U. | EITB Publicado: 29/11/2025 16:16 (UTC+1) Última actualización: 29/11/2025 16:23 (UTC+1) Una chilena de Boyomo en el minuto 92 ha rascado un punto para Osasuna en su visita a Mallorca (2-2), donde los bermellones han llegado a tener dos goles de ventaja gracias al doblete de Vaedat Muriqi en la segunda mitad. Mallorca VS. Osasuna Foto: EFE Whatsapp

Osasuna ha empatado por 2-2 contra el Mallorca este sábado en el partido de la 14ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Son Moix. Los rojillos y los bermellones han cruzado sus caminos este sábado en Son Moix en un partido donde ambos equipos han convivido con la necesidad de sumar un triunfo que les aleje de la zona baja en la tabla.

Una chilena de Boyomo en el minuto 92 ha rascado un punto para Osasuna en su visita a Mallorca (2-2), donde los bermellones han llegado a tener dos goles de ventaja gracias al doblete de Vaedat Muriqi en la segunda mitad.

La tensión y la táctica han sido las protagonistas en los primeros 45 minutos del encuentro. Un duelo donde ningún equipo ha merecido adelantarse en el electrónico y solo se ha animado después de una tangana entre Sergio Herrera, Mateo Joseph y Pablo Maffeo.

En la segunda mitad, los dos equipos han buscado la portería rival y Arrasate ha acertado con el cambio de banda de Virgili, que ha provocado un penalti polémico.

Muriqui ha sido el encargado de romper la igualdad (1-0).