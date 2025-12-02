Osasuna Comienza el 21 de diciembre Camerún convoca a Enzo Boyomo para la Copa de África Publicado: 02/12/2025 17:20 (UTC+1) Última actualización: 02/12/2025 17:20 (UTC+1) Osasuna, de esta manera, no podrá contar con el jugador al menos en el partido ante el Alavés, del 20 de diciembre. La Copa de África se disputa en Marruecos desde el 21 de diciembre hasta el 18 de enero. Enzo Boyomo, Osasuna; IMAGEN: EUROPA PRESS Whatsapp

El jugador de Osasuna Enzo Boyomo ha sido convocado por Camerún para la Copa de África, que se disputará en Marruecos entre el 21 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026. Así, el equipo rojillo ya sabe de manera oficial que uno de los jugadores más destacados del pasado curso causará baja durante algunas jornadas.

Boyomo estará con Camerún, que tiene partidos el día 24 ante Gabón, el 28 ante Costa de Marfil y el 31 ante Mozambique, cerrando así la fase de grupos, que esperan superar.

Con todo ello, Boyomo es duda para medirse al FC Barcelona el sábado 13 de diciembre, pocos días antes de marcharse a la convocatoria; el sábado 20, Osasuna recibe al Alavés, choque para el que no estará el futbolista.