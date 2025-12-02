Osasuna Copa del Rey Osasuna supera al Ebro en una eliminatoria vibrante (3-5), y pasa a dieciseisavos de final de la Copa del Rey EITB Publicado: 02/12/2025 21:34 (UTC+1) Última actualización: 02/12/2025 23:00 (UTC+1) El equipo aragonés se ha adelantado justo antes del descanso, pero, en el segundo tiempo, Osasuna, con dos goles de Raúl García y otros tres de Moi Gómez, Becker y Víctor Muñoz, ha conseguido la victoria. 2:00 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Osasunak Ebro menderatu du (3-5), kanporaketa bizi-bizian, eta Errege Kopako final hamaseirenetan da

Osasuna se ha clasificado para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026, este martes por la noche. El equipo navarro ha obtenido el pase al eliminar, en la segunda eliminatoria del campeonato, al Ebro, al que ha ganado por 3-5, en Zaragoza, en el Estadio Modular. Raúl García de Haro ha marcado los dos primeros goles de Osasuna, en los minutos 49 y 78, Moi Gómez ha hecho el tercero, en el minuto 84, Sheraldo Becker ha conseguido el cuarto, en el minuto 88, y Víctor Muñoz, en tiempo de prolongación, ha cerrado el marcador, con el quinto tanto, en la última jugada del partido.

Ha sido una eliminatoria vibrante, un partido típico de Copa, en el que Osasuna se ha visto obligado a apretar, porque el Ebro, que, en la Liga, compite en Segunda RFEF, ha jugado un gran partido, y ha tenido opciones de clasificarse hasta ese último gol de Osasuna, que ha llegado ya en el minuto 97.

En la última jugada del primer tiempo, el Ebro ha aprovechado un contrataque para, por mediación de Kevin Soeiro, marcar el 1-0; el cuadro local ya había avisado anteriormente en otras acciones de contragolpe. Ya en la segunda mitad, nada más comenzar, Raúl García, de penalti, ha empatado el choque, y los de Alessio Lisci han presionado con insistencia en busca del 1-2; ese segundo tanto ha llegado en el minuto 78, cuando Raúl García ha mandado a las mallas un buen centro de Becker.

Parecía que Osasuna tenía la eliminatoria bajo control, pero, a continuación, en el minuto 80, Marc Prat ha empatado para el Ebro. Quedaban apenas diez minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentado, pero en ese tramo del encuentro han sucedido muchas cosas. Lo primero, en el minuto 84, ha sido que Moi Gómez, desde fuera del área, ha marcado un precioso gol, antes de que Becker, en un contrataque perfectamente llevado por Víctor Muñoz, redondease su buena actuación con el 2-4.

Ya en el tiempo de prolongación, Víctor Charlez, de penalti, ha puesto el 3-4, pero Osasuna, con otro gol, obra de Víctor Muñoz, ha sentenciado su clasificación. El equipo navarro estará, así pues, en el sorteo de octavos de final, que tendrá lugar el próximo martes, día 9.

Ficha técnica

3 – Ebro: Lite; Ángel Rueda (Usher, min. 74), Iván Pérez, Espi, Javi Hernández; Prat (Vadilllo, min. 91), Muñoz, Requés (Borja Romero, min. 91); Charlez, Soeiro (Sergio Escolar, min. 74), Daniel Martínez (Kevin Sánchez, min. 57).

5 – Osasuna: Aitor; Iñigo Argibide (Mikel, min. 85), Catena, Osambela (Herrando, min. 45), Juan Cruz (Abel Bretones, min. 82); Pedroarena (Rubén García, min. 67), Iker Muñoz, Moi Gómez; Becker, Raúl García, Kike Barja (Víctor Muñoz, min. 45).

Goles: 1-0, M. 45: Soeiro; 1-1, M. 49: Raúl García; 1-2, M. 78: Raúl García; 2-2, M. 80: Marc Prat; 2-3, M. 84: Moi Gómez; 2-4, M. 88: Becker; 3-4, M. 92: Charlez; 3-5, M. 97, Víctor Muñoz.

Árbitro: Miguel Sesma (Comité Riojano). Tarjeta amarilla a Iván Pérez y Espi, del Ebro, y a Moi Gómez, de Osasuna.

Incidencias: 3488 espectadoras y espectadores en el Estadio Modular; 500 hinchas han animado a Osasuna.