Osasuna Entrenamiento Valentin Rosier entrena con sus compañeros, en Tajonar EITB Publicado: 03/12/2025 19:38 (UTC+1) Última actualización: 03/12/2025 19:38 (UTC+1) El jugador de Osasuna ha podido ejercitarse con el grupo, tras más de mes y medio lesionado; así, podría reaparecer el próximo lunes, en el partido ante el Levante. Valentin Rosier; IMAGEN: EUROPA PRESS Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Valentin Rosierrek bere taldekideekin entrenatu du, Taxoaren

Osasuna ha entrenado en Tajonar con la presencia de Valentin Rosier con el grupo, tras más de mes y medio lesionado, con lo que el jugador del equipo navarro apura las opciones de llegar al partido del lunes ante el Levante.

El lateral francés parece estar adelantando su regreso, previsto en principio para el mes de enero. A pesar de no estar al cien por cien, sí podría tener minutos ante el Levante.

Además, Ante Budimir ha continuado con su plan específico de trabajo, mientras que Kike Barja se ha ejercitado de manera individual, debido a unas molestias musculares en el isquiotibial de la pierna derecha sufridas en la primera parte del encuentro de Copa del Rey ante el Ebro. Iker Benito ha continuado con el proceso de recuperación de su lesión.