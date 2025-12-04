Osasuna Cantera de Tajonar Osasuna blinda al veloz atacante canterano Alykall Doumbia hasta 2029 EITB Media Publicado: 04/12/2025 18:20 (UTC+1) Última actualización: 04/12/2025 18:23 (UTC+1) Además, el club rojillo podrá prorrogar la vinculación dos campañas adicionales hasta el 2031. La cláusula de rescisión del jugador será de 20 millones, incrementándose a los 40 si forma parte del primer equipo. Alykall Doumbia, atacante nacido en Malí. Imagen: Osasuna Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Osasunak Alykall Doumbia harrobiko aurrelari azkarrari kontratua 2029ra arte berritu dio

Osasuna ha anunciado la renovación de Alykall Doumbia hasta junio de 2029 con opción a dos temporadas más, por lo que el cuadro navarro pone fin a los rumores que situaban al canterano fuera de Navarra.

El atacante nacido en Malí continuará en Osasuna, con un acuerdo que establece que la entidad navarra podrá prorrogar la vinculación dos campañas adicionales hasta el 2031. La cláusula de rescisión del jugador será de 20 millones de euros, incrementándose a los 40 millones de euros si forma parte del primer equipo en LaLiga EA Sports.

Nacido el 6 de noviembre de 2007 en el país africano, cuando sólo tenía un año, su familia se desplazó a Navarra para vivir primero en Barañáin y posteriormente en Villava, donde reside desde los diez años. Sus inicios en el fútbol tuvieron lugar en el Burladés y Txantrea. En su primer año de cadete se incorporó a Osasuna, donde se forma desde hace cinco temporadas.

Aunque todavía se encuentra en edad juvenil, inició el curso jugando con el segundo filial de la entidad, el Subiza. No obstante, se encuentra en dinámica del Promesas, con el que ha participado en tres encuentros de Primera Federación. Además, el pasado martes fue convocado por primera vez con el primer equipo en el duelo de la Copa del Rey ante el Ebro.

Se trata de una gran noticia para el futuro próximo de Osasuna, ya que varios clubes estaban interesados en los servicios del veloz atacante que desde ya cuenta con una cláusula propia a su proyección.