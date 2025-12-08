Osasuna LALIGA EA SPORTS Osasuna retoma el rumbo con un sólido triunfo ante el Levante en El Sadar (2-0) EITB Publicado: 08/12/2025 23:14 (UTC+1) Última actualización: 08/12/2025 23:41 (UTC+1) El conjunto rojillo ha firmado una actuación convincente en un duelo directo por la permanencia que ha dejado al Levante aún más tocado. Víctor Muñoz y Budimir. Imagen: Europa press Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Osasunak garaipen sendoa lortu du Levanteren aurka, Sadarren (2-0)

Osasuna ha vencido por 2-0 al Levante en la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports disputada en El Sadar y ha tomado aire en la zona baja de la clasificación. El equipo navarro ha impuesto su plan desde el arranque y ha encontrado pronto el premio: un centro de Rubén García ha permitido a Víctor Muñoz abrir el marcador con un certero cabezazo. Antes del descanso, un zurdazo del propio Rubén García, desviado por Brugué, ha ampliado la ventaja y ha encarrilado una noche clave para los rojillos.

Tras la reanudación, las molestias de Torró y Oroz han obligado a reajustes, pero Osasuna no ha perdido el pulso del partido. Ryan ha evitado una goleada mayor con varias intervenciones de mérito, mientras los locales continuaban imponiendo su intensidad. Al otro lado, Herrera ha respondido con solvencia en las pocas ocasiones en las que el Levante ha logrado asomarse con peligro.

El tramo final ha mantenido el guion: Osasuna ha manejado su renta con oficio y ha certificado un triunfo que le permite frenar su mala dinámica. El Levante, pese a sus esfuerzos, no ha conseguido inquietar del todo y se ha marchado de Pamplona sin puntuar en el debut liguero de Del Moral e Iborra en el banquillo.

Ficha técnica:

2 – Osasuna: Herrera; Arguibide (Juan Cruz, m. 69), Boyomo, Catena, Bretones; Moncayola, Torró (Iker Muñoz, m. 51), Aimar Oroz (Becker, m.74); Rubén García (Moi Gómez, 69), Víctor Muñoz (Herrando, m. 74); Budimir.

0 – Levante: Ryan; Toljan, Matturro, Cabello (Olasagasti, m. 76), Manu Sánchez; Arriaga, Vencedor (Morales, m. 77), Brugué (Losada, m. 62); Carlos Álvarez, Iván Romero (Koyalipou, m. 82), Etta Eyong (Víctor García, m. 76).

Goles: Víctor Muñoz, 1-0 (m. 13), Rubén García, 2-0 (m. 37).

Árbitro: José Luis Guzmán (Comité andaluz). Amonestó a los locales Rubén García y Lucas Torró y a los visitantes Cabello y Arriaga.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de El Sadar ante 18.160 aficionados.