Osasuna LaLiga Santander Osasuna cae derrotado contra el Real Madrid (1-3) a pesar de los dos penaltis parados por Sergio Herrera A. B. E. | EITB Media Publicado: 21/04/2022 00:18 (UTC+2) Última actualización: 21/04/2022 00:43 (UTC+2) El equipo rojillo ha perdido el partido correspondiente a la 33ª jornada de LaLiga Santander que se ha disputado en El Sadar. Alaba, Asensio y Vázquez han marcado los goles el Real Madrid; Budimir, el de Osasuna. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

0 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Osasuna perdió contra el Real Madrid (1-3) el partido correspondiente a la 33ª jornada de LaLiga Santander que se disputó este miércoles 20 de abril en El Sadar. De esta manera, el equipo rojillo es noveno en la clasificación con 44 puntos, mientras que el líder Real Madrid (78 puntos) está cada vez más cerca de lograr el título liguero.

Ambos conjuntos salieron con ganas de ir a por el gol y fue Osasuna el equipo que gozó de las primeras ocasiones: el lanzamiento de Chimy Ávila se marchó fuera en el minuto 6, y un minuto más tarde Brasanac no llegó a rematar un buen pase del propio Chimy Ávila. En cambio, el Real Madrid no perdonó en su primera aproximación a la portería rival; Alaba marcó el 0-1 en el minuto 12, rematar un centro de Benzema. Sergio Herrera evitó el gol en primera instancia, pero no pudo hacer nada enel rechace que Alaba envió a la red.

El tanto encajado no afectó a Osasuna, ya que en la siguiente jugada igualó el encuentro con un gol de Budimir (1-1). El delantero del equipo rojillo marcó a centro de Chimy Ávila.

Tras el empate hubo unos minutos de igualdad en los que a ambos equipos les costó generar peligro en la portería rival. Sin embargo, Chimy Ávila lo intentó desde fuera del área en el minuto 27, y en el 29 marcó Budimir, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

Parecía que el choque iba a llegar al descanso con empate a uno, pero el Real Madrid puso el 1-2 en el marcador en el minuto 45, gracias al gol que marcó Asensio tras un toque de Ceballos. De esa manera, Osasuna se fue a los vestuarios con un gol de desventaja.

En la reanudación, Courtois evitó el gol de Osasuna tras despejar un balón que envió Nacho hacia su portería. El Real Madrid fue el claro dominador de la segunda parte, y en el minuto 51 el árbitro pitó penalti favorable al equipo visitante por una mano de Chimy Ávila dentro del área. El portero Sergio Herrera despejó el lanzamiento de Benzema y evitó el gol del Real Madrid. Siete minutos más tarde, el colegiado volvió a señalar un penalti favorable al Real Madrid por una falta de Nacho Vidal sobre Rodrygo dentro del área. Benzema asumió de nuevo la responsabilidad de tirar la pena máxima, y Sergio Herrera volvió a evitar en tanto, despejando otra vez el chut del delantero francés.

A pesar de las dos paradas de su portero, Osasuna no fue capaz de generar peligro en la portería rival. El conjunto visitante tuvo varias ocasiones para aumentar su ventaja; in embargo, les costó perforar la portería defendida por Herrera. Nacho envió fuera un remate en boca de gol en el minuto 87. Ya en el descuento, Vinicius se quedó sólo ante Sergio Herrera, pero el remate del brasileño se marchó fuera tras rozar el poste. Cuando el encuentro estaba a punto de finalizar, en el minuto 95, Lucas Vázquez marcó el definitivo 1-3 para el Real Madrid tras culminar un contraataque dirigido por Vinicius. Al final, derrota del equipo rojillo ante el líder.

Ficha técnica:

1 – Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Cote (Barja, m. 68), Moncayola, Javi Martínez (Oier, m. 68), Darko (Roberto Torres, m. 79), Rubén García (Manu Sánchez, m. 46); Budimir y Chimy Ávila (Barbero, m. 86).

3 – Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba (Carvajal, m. 46), Nacho; Valverde, Camavinga (Isco, m. 73), Ceballos (Kroos, m. 71); Asensio, Benzema y Rodrygo (Vini Jr, m. 90).

Goles: Alaba 0-1 (m. 12), Budimir 1-1 (m. 13), Asensio 1-2 (m. 45+1), Lucas Vázquez 1-3 (m. 90+5).

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité vasco). Por parte de Osasuna saco amarilla a Darko. Por parte visitante a Camavinga, Militao, Nacho.