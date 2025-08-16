Real Sociedad LaLiga EA Sports Kubo rescata un punto para la Real Sociedad en Mestalla (1-1) I. G. | EITB Publicado: 16/08/2025 23:59 (UTC+2) Última actualización: 17/08/2025 01:13 (UTC+2) El japonés ha anulado en tan solo tres minutos el primer tanto de Diego López, en una segunda parte llena de ocasiones que dejó un sabor agridulce para los vascos. Barrenetxea, durante el partido. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Kubok puntu bat batu du Realarentzat Mestallan (1-1)

Un golazo de Take Kubo en el minuto 60 le ha dado el primer punto a la Real Sociedad de Sergio Francisco en el primer partido de Liga ante el Valencia en Mestalla (1-1), donde ha anulado en tan solo tres minutos el primer tanto de Diego López, en una segunda parte llena de ocasiones que dejó un sabor agridulce para los vascos.

El partido, bajo un calor asfixiante, ha comenzado sin un dominador claro. Ambos equipos tenían el balón y ambos volcaban su juego por las bandas.

La Real cada vez tenía más balón y cada vez era más peligrosa a través de Brais Méndez, con dos ocasiones seguidas. Pasado el minuto diez, el centrocampista ha sacado un potente chut que Agirrezabala ha tenido que parar en dos tiempos.

Después del descanso, el partido ha seguido sin brillo. Dani Raba ha puesto desde el centro un gran balón al área que ha rematado en el aire Diego López para poner el 1-0.

Pero la alegría les ha durado poco. A los tres minutos, Take Kubo ha puesto el empate con un zurdazo impecable desde la frontal (1-1).

El duelo se ha convertido en un ida y vuelta constante, y Óskarsson ha fallado una clara. Todas las ocasiones que no hubo en la primera mitad han ocurrido en la segunda. Pero se han quedado sin tiempo para más y el partido se ha cerrado con tablas.

Ficha técnica:

1 - Valencia: Aguirrezabala; Foulquier, Tárrega, Copete, Gayà (Jesús Vázquez, m.80); Diego López, Pepelu (Santamaría, m.80), Javi Guerra (Ugrinic, m.87), Luis Rioja; Raba (Danjuma, m.67) y Hugo Duro (André Almeida, m.67).

1 - Real Sociedad: Remiro; Aihen Muñoz (Sergio Gómez, m.80), Zubeldia, Caleta-Car (Aritz, m.68), Aramburu; Turrientes (Urko, m.80), Marín, Brais Méndez (Óskarsson, m.68), Take Kubo (Guedes, m.80); Barrenetxea y Oyarzabal.

Goles: 1-0, m.57: Diego López. 1-1, m.60: Take Kubo.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (comité murciano). Amonestó a Gayà (m.27) por parte de los locales y a Turrientes (45+3), Aihen (m.67) por parte de los visitantes.