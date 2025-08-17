Real Sociedad LaLiga Hypermotion El Sanse se estrena en Segunda División con una victoria ante el Zaragoza (1-0) G. P. A. | EITB Media Publicado: 17/08/2025 20:07 (UTC+2) Última actualización: 17/08/2025 20:15 (UTC+2) El conjunto txuri-urdin ha comenzado la temporada sumando sus primeros tres puntos en casa gracias un golazo de Job Ochieng. El Sanse comienza con una victoria LaLiga Hypermotion. Foto: @RSZubieta Whatsapp

Euskaraz irakurri: Sanse garaipenarekin estreinatu da Bigarren Mailan

El Sanse, en su año de retorno a la Segunda División, ha vencido al Zaragoza con un gol de Job Ochieng en el primer tiempo y con las intervenciones del meta Aitor Fraga en el segundo.

Dos propuestas claramente ofensivas coincidieron en el Reale Arena, para convertir la primera parte en una ida y vuelta continuo en ambas áreas y algunas opciones para que tanto la Real B como el Zaragoza se hubieran podido ir con ventaja a vestuarios.

Los maños la tuvieron en un saque de falta de Aketxe que detuvo bien posicionado Fraga para evitar problemas a los realistas y también estuvo entonado el guardameta debutante en la categoría, Adrián Rodríguez, que se esforzaría con acierto para evitar el gol de Gorosabel mediada la primera mitad.

El tanto txuri-urdin llegó en un rápido contraataque que inició tras recuperar un balón en su campo. Un pase de excelencia de Gorosabel habilitó al keniano Ochieng sólo ante Adrián Rodríguez para definir de maravilla con una gran vaselina.

El Zaragoza comenzó a desesperarse a medida que transcurría el encuentro y comprobar que no podía con el ímpetu de su bisoño rival, al que dominó durante buena parte del segundo período de forma infructuosa para sus intereses.

La entrada de Soberón dio aire a los zaragocistas, pero la tarde estaba adversa para sus intereses y la ocasión más clara del partido, en botas de Aketxe dentro del área pequeña, se estrelló con un acertado Fraga, que salvó los muebles y los puntos para la Real.

El centro-chut de Paulino en el tramo final, balón al que no llegó por poco Soberón y sí el guardameta Fraga, sería la última bala de un Zaragoza que se marchó de vacío contra pronóstico de San Sebastián.

El Sanse, por su parte, arranca la temporada augurando que será un equipo competitivo y difícil de batir ante cualquier rival.

FICHA TÉCNICA

1 - Sanse: Fraga; Dadie, Luken Beitia, Peru Rodríguez (Kazunari Kita, min. 69), Agote; Gorka Gorosabel, Tomás Carbonell, Mikel Rodríguez (Lebarbier, min. 62); Mariezkurrena (Carrera, min. 62), Orobengoa y Ochieng (Astiazaran, min. 83).

0 - Zaragoza: Adrián Rodríguez; Tasende, Radovanovic (Calero, min. 56), Pomares, Serrano; Raúl Guti, Francho; Paulino (Bazdar. min. 87), Sebas Moyano, Aketxe (Pau Sansa, min. 70) y Dani Gómez (Soberón, min. 56).

Árbitro: Miguel González. Amonestó a Mikel Rodríguez, Gorosabel, Mariezkurrena, Sebas Moyano, Radovanovic y Tomás Carbonell.

Gol: 1-0, m. 34: Ochieng.