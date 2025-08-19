Real Sociedad Cesión La Real Sociedad cede a Carlos Fernández al Mirandés, para la temporada 2025-26 EITB Publicado: 19/08/2025 16:18 (UTC+2) Última actualización: 19/08/2025 20:41 (UTC+2) El delantero, de 29 años, llegó a la Real en la temporada 2020-21, concretamente en enero de 2021, procedente del Sevilla. En la campaña que acaba de comenzar, jugará, como cedido, en el Mirandés, de LaLiga Hypermotion. Carlos Fernández, en un partido de la temporada 2023-24. Foto: Europa Press. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Carlos Fernandezek Mirandesen jokatuko du, Realak utzita, 2025-26 denboraldian

La Real Sociedad ha cedido a Carlos Fernández al Mirandés, para la temporada 2025-26, tal y como ha anunciado este martes por la tarde el club donostiarra y ha confirmado, asimismo, el conjunto burgalés. El delantero, de 29 años, llegó a la Real en la temporada 2020-21, concretamente en enero de 2021, procedente del Sevilla, y, de esta manera, en la campaña que acaba de comenzar, jugará, en calidad de cedido, en el Mirandés, de LaLiga Hypermotion.

Además de en la Real Sociedad y en el Sevilla, Carlos Fernández ha jugado, durante su carrera, en el Deportivo, en el Granada y en el Cádiz.

El jugador se incorpora desde este miércoles al Mirandés, que en la primera jornada de LaLiga Hypermotion de esta temporada, en Cádiz, ha sido derrotado por 1-0.